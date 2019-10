Oale Bouw in Westerhaar dreigt spookwijk te worden: huurders houden het voor gezien

Felle protesten deze zomer in de Oale Bouw in Westerhaar tegen de plannen van Mijande Wonen (Foto: News United/Emiel Geerding)

Er is momenteel sprake van een patstelling. Woningcorporatie Mijande Wonen houdt vast aan de veelbesproken plannen om de twee-onder-een-kappers te vervangen door vier- en vijf-onder-een-kappers, rijtjeshuizen dus, terwijl de Westerhaarders dit absoluut niet zien zitten. Het leidde afgelopen zomer tot felle protesten, waarbij de wijk werd volgehangen met spandoeken. In totaal betrof het toen 136 huurders.

De Westerhaarders zijn in de eerste plaats boos omdat ze zeggen dat ze al jarenlang te horen krijgen dat hun woningen zouden worden gerenoveerd. In plaats daarvan werden dit voorjaar nieuwbouwplannen gepresenteerd, waardoor volgens de Westerhaarders een aantal van de eerder gemaakte beloften niet werd ingelost.

Gemoederen verhit

Er zijn vervolgens al meerdere bijeenkomsten gehouden, waarbij de gemoederen soms behoorlijk verhit raakten. Maar intussen tekent zich ook een andere tendens af. Mijande Wonen geeft huurders een zak met geld van 6095 euro mee als ze uit hun huis vertrekken. De corporatie noemt het een verhuisvergoeding, kritische wijkbewoners zien het als een oprotpremie.

Spookwijk

Zo'n 25 huurders hebben intussen eieren voor hun geld gekozen en hebben hun biezen gepakt. Waardoor de Oale Bouw een spookwijk dreigt te worden, zo klagen de achterblijvers.

Diezelfde achterblijvers klampen zich nu vast aan de lokale politiek, die nu de laatste strohalm lijkt. Want het scenario dat Mijande op z'n plannen terugkomt, lijkt een utopie. Vooral ook omdat de ideeën die de wijkbewoners zelf voor ogen hebben, financieel absoluut onhaalbaar zijn.

Opheldering geëist

De PVV Twenterand heeft nu raadsvragen gesteld over de 'kwestie Oale Bouw'. Fractievoorzitter Erik Veltmeijer wil van het gemeentebestuur weten of er sprake is van een uitzichtloze situatie. Hij zegt geluiden te hebben opgevangen dat de kans nihil lijkt dat beide partijen nog nader tot elkaar zullen komen.



Veltmeijer vraagt zich bovendien af of hier een verantwoordelijke rol is weggelegd voor het college van B en W, aangezien het gaat om het welzijn van de bewoners van de Oale Bouw. De PVV voorziet veel onrust in de wijk als Mijande blijft volharden in het bouwen van vier- of vijf-onder-een-kappers. "Hoe gaat u voorkomen dat de emoties niet te hoog oplopen en leiden tot ongewenste situaties?", zo wil Veltmeijer van het college weten.

Huiskamergesprekken

De huurders van de Oale Bouw, die zich hebben verenigd in een bewonerscommissie, zijn terughoudend in een reactie op de nieuwste ontwikkelingen. Vooral omdat er nog voor het eind van dit jaar meerdere zogenoemde huiskamergesprekken staan gepland. Daarin gaan de bewoners van de Oale Bouw opnieuw in discussie met vertegenwoordigers van Mijande, in de ultieme hoop de corporatie ervan te overtuigen de bestaande twee-onder-een-kappers voor de wijk te behouden.

Het liefst in de vorm van nieuwbouw, maar ook nemen ze genoegen met renovatie. Duidelijk is wel dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de Oale Bouw. Al is het alleen al vanwege de huurprijzen, die gaan stijgen naar circa 700 euro. Voor een aantal onbetaalbaar, zo luidt een van de voornaamste klachten over de Mijande-plannen.

Politieke bijval

De bewonerscommissie is blij met de politieke bijval die ze nu krijgt van de PVV. "Het geeft in ieder geval aan dat we hier nog niet vergeten zijn", zo laat een woordvoerster weten. "Al krijgen we inderdaad zo onderhand wel het idee dat de politiek onze laatste hoop wordt." Niettemin laten de Westerhaarders weten dat ze zich niet zomaar op voorhand gewonnen zullen geven. "We gaan met goede hoop de huiskamergesprekken in en hopen Mijande alsnog te kunnen overtuigen van onze argumenten."