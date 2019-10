Ommenaren maken zich zorgen over drinkwaterkwaliteit als pilot met bloementeelt doorgaat

Ommenaren vrezen dat de drinkwaterkwaliteit wordt aangetast als een experiment met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden in de gemeente Ommen doorgaat.

De gemeente Ommen heeft nog niets over de mogelijke proef besloten, maar toch uitten enkele Ommenaren al hun zorgen tijdens de commissievergadering. "De kwaliteit van ons drinkwater is in gevaar en dat is zeer ernstig", aldus de verontruste insprekers.

Het Ommer gemeentebestuur wil bollentelers bij wijze van pilot toestemming geven om in grondwaterbeschermingsgebieden sierteelt toe te staan. De pilot houdt in dat onder bepaalde afgesproken voorwaarden de bloembollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden wordt toegestaan. Gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk voor het grondwater kunnen zijn, zijn dan niet toegestaan.

"Waarom in waterwingebieden?"

"Er zijn te veel risico's voor de bewoners door vergiftiging van het drinkwater als bij de bloementeelt gif wordt ingezet. Vooral omdat de experimenten plaatsvinden in waterwingebieden", aldus een verontruste Hein Kuijper, voorzitter van de vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek. "Waarom worden waterwingebieden er niet buiten gehouden?"

Volkspartij Ommen Vooruit-raadslid Gerrit de Jonge liet weten dat zijn partij pertinent tegen het experiment is. "Het college moet in actie komen omdat boeren in Duitsland mais verbouwen zodat ze in Ommen hun grond kunnen verhuren aan bollenkwekers vanwege het grote geld. De volksgezondheid is in gevaar. Waarom maakt het college het de bollenkwekers zo gemakkelijk?", wilde De Jonge weten.

'Genoeg controle'

Volgens verantwoordelijk wethouder Bart Jaspers Faijer gaat het om een andere methode. Op de huidige teelt is geen controle mogelijk. Waterbedrijf Vitens is bovendien zelf met de pilot gekomen. Er zal bovendien genoeg controle zijn op de kwaliteit van het water, verzekert de wethouder.

De commissie had grote moeite met het collegevoorstel, tot het totaal afschieten van het voorstel kwam het nog niet.