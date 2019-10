Oude Molen rouwt om verongelukte verkeersregelaar: vlaggen halfstok en molen in rouwstand

De 51-jarige motorrijder overleed gistermiddag bij een ongeluk op de N344 bij Bathmen. Hij was daar aan het werk als verkeersregelaar. De Enschedeër botste tegen een shovel die achteruitreed na het storten van beton voor een fietspad. De man overleed ter plekke.

Het initiatief kwam van een van de buurtbewoners. "Een van de mensen uit de buurt vertelde over het ongeluk. Dan is het hier gebruikelijk om de molen in de rouwstand te zetten. Dat willen we in ere houden", vertelt molenaar Tonny Moes. Bij de rouwstand staan de wieken net niet in het midden.

De molen in Oude Molen staat vanwege het ongeval met dodelijke afloop in de rouwstand (Foto: News United / Rens Hulman)

'Extra wrang'

In de N344 bij Bathmen wordt een rotonde gebouwd om de weg veiliger te maken. "Die kruising was levensgevaarlijk, dan hoop je dat het met die rotonde beter wordt. Het is extra wrang dat juist bij die werkzaamheden iemand om het leven komt", zegt Moes.

De buurt was al snel op de hoogte van het tragische ongeluk en besloot iets te doen. "Het heeft een behoorlijke impact, het is heel heftig. Dan krijgen we een rotonde om de veiligheid te waarborgen en gebeurt dit ongeluk", beschrijft buurtbewoonster Greetje te Riele. "We hebben daarom in de buurtapp afgesproken om de vlag halfstok te hangen."

'Niet te bevatten'

Ook buurtbewoner Mees Struis geeft aan dat Oude Molen meeleeft. "Het is verschrikkelijk. Het is niet te bevatten. Wij leven ontzettend mee met de nabestaanden en de andere medewerkers die toch maar door moeten werken. Er zijn spontaan acties ontstaan, gewoon om te laten zien dat we meeleven."