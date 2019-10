CDA-Statenlid 'zwaar teleurgesteld' over sluiting spoedpost in Oldenzaal

"Ik ben zwaar teleurgesteld", reageert CDA-Statenlid Bouwien Rutten een dag na de stemming over de sluiting van de spoedpost in Oldenzaal. "Ik had nog wel een sprankje hoop dat de huisartsen gezamenlijk zouden besluiten de beslissing nog een paar maanden uit te stellen."

Gisteren besloten de betrokken huisartsen de spoedpost in Oldenzaal per 1 januari 2020 te sluiten. De sluiting hing al langer in de lucht vanwege een tekort aan huisartsen en triagisten.

'Bitter'

Rutten benadrukt dat ze respect heeft voor het probleem dat er is door het tekort aan huisartsen. "Maar waar wij als politiek en inwoners door overvallen waren, is dat we een paar weken geleden pas op de hoogte zijn gesteld dat dit eraan kwam. Voor ons gevoel hebben we, terwijl we zo graag willen helpen aan een oplossing, niet die mogelijkheid hebben gekregen."

Rutten vervolgt: "Het betreft hier wel een basisvoorziening. Bereikbare zorg is zeker in buitengebieden zo ontzettend belangrijk. En we hebben het gevoel dat er niet naar ons is geluisterd. Het massale geluid vanuit de inwoners en politiek is volledig genegeerd. Dat maakt het wel bitter."



Hoe nu verder?

Door de sluiting van de spoedpost moeten patiënten uitwijken naar Hengelo of Enschede. "Wat we ze kwalijk nemen, is dat er nog geen alternatief plan ligt. Er is niet helder gecommuniceerd naar de buitenwereld hoe het straks verder moet. Dat is nu nog een groot vraagteken. We gaan als politiek nu in gesprek, want hoe gaan we verder?"



Rutten: "We hebben afgelopen week al met de politieke partijen in Noordoost Twente besproken wat we gaan doen als de sluiting definitief is. We gaan ons er niet zomaar bij neerleggen. We willen echt betrokken worden bij het vervolg. Dat is ook een toezegging die Stichting Huisartsen Twente (SHT) vorige week gedaan heeft. Daar zullen we ze aan gaan houden."

Handtekening

Het Patiëntencollectief verzamelde afgelopen tijd zestienduizend handtekeningen. Met de handtekeningen willen de bezwaarmakers de sluiting van de post via de Tweede Kamer terugdraaien. Dinsdag gaan ze de handtekeningen aanbieden aan de Kamerfractie van 50PLUS.



Of dat effect heeft, is nog maar de vraag. "Het is al in de Tweede Kamer geweest, het ministerie is hier al geweest en zei zeggen ook 'de zorg is al geprivatiseerd, we kunnen hier niet ingrijpen en het proces is goed verlopen'. Alleen de communicatie is niet goed verlopen en daar kunnen ze niet op ingrijpen, omdat het geprivatiseerd is", zegt Rutten.

Als de Tweede Kamer geen heil ziet in het langer openhouden van de spoedpost, wil het Patiëntencollectief uitzoeken of de post met meer geld op bepaalde tijden alsnog open kan.