Programma: Hervatting eredivisie, Champions League Twente Vrouwen en vrij weekend HSC en hoofdklassers

Komend weekend komen de eredivisieclubs weer in actie. In de hoogste klassen van het amateurvoetbal is er een inhaalprogramma en de vrouwen van FC Twente spelen in de Champions League. Bekijk hieronder het programma van deze week.

Betaald voetbal

Na de interlandonderbreking wordt er weer gevoetbald in de eredivisie. Heracles Almelo gaat zondag voor de afsluitende wedstrijd van speelronde tien naar De Kuip voor het duel tegen Rotterdam. FC Twente speelt zaterdagavond thuis tegen Willem en PEC Zwolle ontvangt ADO Den Haag zondag voor het lunchduel.

In de Keuken Kampioen Divisie krijgt Go Ahead Eagles vrijdagavond bezoek van FC Volendam. In de 2e divisie is er een inhaalronde en komt HHC Hardenberg niet in actie.

Amateurvoetbal

Ook in de 3e divisie is er een inhaalronde. Daarin krijgt Excelsior'31 HSV Hoek op bezoek. Het duel zou op 2 november worden gespeeld, maar is verplaatst omdat Excelsior op 31 oktober tegen FC Utrecht speelt in de KNVB Beker. HSC'21 komt op zondag niet in actie, net als de Overijsselse clubs in de hoofdklasse.

Vrouwenvoetbal

FC Twente Vrouwen speelt morgenavond de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Het gaat dan op bezoek bij VfL Wolfsburg. Over twee weken is de return in Enschede. Twente gaat proberen voor het eerst de kwartfinales te bereiken.

Komend weekend begint ook de Eredivisie Cup. In een poulesysteem strijden de acht clubs uit de eredivisie om de beker. PEC Zwolle gaat in de eerste speelronde vrijdag op bezoek bij Excelsior en FC Twente zondag bij PSV. Er zijn in totaal drie rondes met een thuis- en uitduel. De Eredivisie Cup wordt gespeeld naast de KNVB Beker, daar stromen de eredivisieclubs in de achtste finales in.

Basketbal

Landstede Basketbal komt deze week al op woensdag in actie in de Basketball League. Het ontvangt dan Aris Leeuwarden in Zwolle. Jolly Jumpers gaat bij de vrouwen op bezoek bij Loon Lions.

Handbal

Voor de Overijsselse clubs staat er zaterdag een thuisduel op het programma in de eredivisie. Borhave speelt in Borne tegen V&L en hekkensluiter DSVD in Deurningen tegen naaste concurrent SEW.

In de 1e divisie is Kwiek fantastisch aan het seizoen begonnen met zes zeges in de eerste zes wedstrijden. Zaterdag komt Westsite naar Raalte.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente begonnen de competitie onlangs met een ruime zege en spelen morgen de tweede wedstrijd van het seizoen. Almere is de tegenstander.

Volleybal

Na de competitiestart van afgelopen weekend, staat er deze week een dubbel programma op de rol. En in beide speelronden is er een derby. Morgenavond staan Eurosped en Regio Zwolle tegenover elkaar. Apollo 8 gaat dan op bezoek bij Alterno en vanavond komt Set-Up'65 al in actie bij Talentteam Papendal.

Zaterdag staat de ploeg uit Ootmarsum in eigen huis tegenover Eurosped. Regio Zwolle speelt dan thuis tegen Alterno en Apollo 8 ontvangt VC Sneek in Borne.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn spelen zaterdag de uitwedstrijd bij UZSC. Beide ploegen wonnen hun eerste twee duels.

De dames komen twee keer in actie. Zaterdag in de beker en zondag in de competitie. In de beker gaat Het Ravijn op bezoek bij De Ham en in de competitie komt ZVL naar Nijverdal. Swol 1894 komt in beide competitie deze week niet in actie.