Kiomourtzoglou krijgt twee keer geel bij debuut, ook rood voor Mauro Junior

Kiomourtzoglou viel in de tweede helft in en kreeg in de slotfase in korte tijd twee gele kaarten. Het duel eindigde in 1-1. De EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Bosnië-Herzegovina kan de Duitser dus op zijn buik schrijven door een automatische schorsing.

Mauro Junior

Ook ploeggenoot Mauro Junior van Heracles kreeg een rode kaart. Dat was tijdens een wedstrijd van het Braziliaanse olympisch elftal tegen Venezuela. De Heraclied kwam bij een 3-1 voorsprong in het veld en kreeg in blessuretijd rood. Het duel eindigde in 4-1.

Bakboord

Navajo Bakboord, ook van Heracles, kwam bij de Nederlandse beloften tegen Portugal niet in actie. Hij zat het gehele duel op de bank. De wedstrijd eindigde in 1-1. Maandag is er een nieuwe kans voor Bakboord. Dan speelt Oranje tegen Polen.

Czyborra

Dat Polen speelde gisteren tegen Duitsland en daar stond Lennart Czyborra in de basis. De linksback van Heracles ging met zijn ploeg met 4-3 onderuit. Czyobrra werd acht minuten voor het einde gewisseld. Zwitserland is zondag de volgende tegenstander van Duitsland.

Latibeaudiere

Joel Latibeaudiere van FC Twente speelde met de beloften van Engeland gelijk tegen Italië. De aanvoerder zag zijn ploeg met 2-0 voor komen, maar speelde met 2-2 gelijk. Maandag speelt de ploeg tegen Tsjechië.