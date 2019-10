Nouryon schakelt bij zoutwinning over van diesel naar synthetische olie

Mijnbouwbedrijf Nouryon verwacht met synthetische diesel een goed alternatief te hebben gevonden voor de 'gewone' diesel die ze nu gebruikt bij de winning van zout uit de Twentse bodem. Het gebruik van diesel is omstreden, omdat het bij een lekkage in de ondergrond terecht kan komen.

Nouryon gebruikt de diesel als afdeklaag in zoutholtes om te voorkomen dat het zoute water de bovenkant van de holte aantast. Na de winning verwijdert Nouryon de diesel. Deze wordt volgens het mijnbouwbedrijf hergebruikt. Diesel wordt al tientallen jaren gebruikt als hulpstof in de mijnbouwindustrie.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde dat Nouryon de risico's van het gebruik van diesel bij zoutwinning niet goed in kaart had gebracht en dreigde met dwangsommen. Het gebruik van diesel bij zoutwinning raakte daarmee omstreden. Bij het gebruik van diesel ligt altijd het risico op de loer dat het bij een lekkage in de ondergrond terechtkomt.

Duurzaam alternatief

Met synthetische oliën, zoals blauwe diesel, denkt Nouryon een duurzamer alternatief te hebben gevonden voor gewone diesel als hulpstof bij zoutwinning. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV, in opdracht van Nouryon, blijkt dat het gebruik van synthetische oliën veilig in gebruik is, terwijl de oliën minder giftig zijn.

"Wij kijken continue hoe we onze zoutwinning en productie verder kunnen verduurzamen en overwegen daarbij ook potentiële alternatieven voor diesel", zegt Yvar van den Winkel. Hij is directeur Mijnbouw bij Nouryon.

Stikstof niet

Nouryon liet ook onderzoeken of stikstof een mogelijk alternatief is voor het gebruik van diesel. "Vooralsnog zien wij te grote bezwaren tegen het gebruik van stikstof, maar de eerste onderzoeksresultaten voor oliën uit hernieuwbare grondstoffen zijn veelbelovend", zegt Van den Winkel daarover. "We gaan daarom verder onderzoek doen om te kijken of we dit kunnen gebruiken in nieuwe winningsgebieden."

Stikstof moet onder hoge druk worden ingebracht en leidt volgens de studie tot hogere veiligheidsrisico’s, zoals acuut gevaar bij een lek in een gebouw of een 'zoutspuiter', waarbij pekel onder grote druk vrijkomt. Daarnaast is voor gebruik van stikstof een regelmatige aanvoer per vrachtwagen nodig en bovengrondse installaties die mogelijke geluidsoverlast geven.

Nouryon heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met SodM en gaat verder onderzoek doen naar verschillende soorten biologische en synthetische oliën met het oog op mogelijk gebruik in nieuwe winningsgebieden.