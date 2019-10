ZWIJNENSTAL van Sonnevanck (8+)

Ik spreek met haar vlak voordat ik de voorpremière mag zien. “Er zijn nog 10.000 dingen waar we aan moeten denken: muziek, licht, decor, geluid, bepaalde scenes die ingedikt of versterkt moeten worden…” zegt ze.

Marije maakt al twintig jaar lang voorstellingen. Al vaker voor Theater Sonnevanck maar ook met haar eigen toneelgroep Bloody Mary waar Ilse Warringa (De Luizenmoeder) en Rop Verheijen (Goede Tijden, Koppensnellers) ook al vele jaren deel van uitmaken. Voor Ilse is het niet anders dan anders. “Dit is wat ik doe, al mijn hele carrière. Mensen kennen me nu van televisie, maar voor mij is het spelen in het theater niet veranderd.” Overigens kreeg schaap Bold (gespeeld door Ilse) de avond ervoor pas definitief vorm. “Soms weet je het ineens” zegt Ilse.







Zwijnenstal (Foto: Sanne Peper)







Fikkie en Fukkie

Geef je al die punten op je blaadje ook terug aan de acteurs en muzikanten? vraag ik Marije. “Ja, wat denk jij! Als het goed is zijn de notities zinvol en wordt de voorstelling er beter van!” Ik schiet in de lach. Marije vertelt dat ze dat vaak ‘s nachts uitwerkt en iedereen dan alvast informeert per mail. Vier acteurs, twee live-muzikanten en een voorbereidingstijd van 6 weken. Dat is echt aanpoten en de tijd moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Ze schreef er zeker een jaar aan. Aan deze voorstelling. Zwijnenstal. Teksten én liedteksten. Het stuk is vrij geïnspireerd op het boek Animal Farm van George Orwell. Zwijnenstal is een grappige, mooie, muzikale en spannende voorstelling waarin een herenboerderij wordt overgenomen door dieren. Broer Admiraal en zus Hagel (Verheijen en Warringa) zullen dat varkentje wel even wassen. “Revolutie! Vrijheid!” En ze hebben ieder een volstrekt eigen idee over hoe de nabije toekomst eruit moet gaan zien. Admiraal regelt en wijst aan en beslist. Zijn aanpak lijkt zinnig maar soms ‘klopt’ het voor je gevoel niet helemaal. Hij zet de andere dieren aan het werk doen, en heerst door op het gevoel van de andere dieren in te spelen “Jij wilt toch ook dat we het straks goed hebben? Nou dan: aan het werk, we hebben die extra eieren nodig. Zie jij hier iemand anders die eieren kan leggen?” En ondertussen leidt Admiraal twee puppies Fikkie en Fukkie op tot knokploeg. Hagel kiest het democratisch proces. Zij zoekt, tast af, wil iedereen laten meepraten en zit vol nieuwe ideeën. Waarbij ze ondertussen wel een beetje meer melk drinkt met haar broer dan de andere dieren, want “denkwerk vraagt veel energie en sommige dieren kunnen nou eenmaal beter denken dan anderen”.







Scene in Zwijnenstal (Foto: Sanne Peper)





Vrijheid! Macht, recht en onrecht

Marije Gubbels wilde al heel lang iets met dit onderwerp. Macht, recht en onrecht. Voor kinderen: een superrelevant stuk. Macht op het wereldtoneel en macht op het schoolplein. “Het gaat niet alleen over slechteriken die ten koste van alles en iedereen de baas spelen, maar ook over de anderen die dat laten gebeuren.” legt Marije uit. “Elk stuk dat we brengen moet onszelf ook raken. Het moet ons én kinderen bezighouden. Dat maakt een voorstelling een goede, waardevolle voorstelling”, zegt Flora Verbrugge (artistiek leider van Sonnevanck).







Live muziek

En het blijkt: De Première is nog niet geweest of Zwijnenstal scoort al twee vijf-sterren recensies en de dertig voorstellingen in den lande stromen vol. Deze voorstelling is met livemuziek, “omdat dat het allergaafst is” roept Marije Gubbels. Dat is in samenwerking met de Nederlandse Reisopera tot stand gekomen, zij hebben het meeste verstand van livemuziek op het podium. Frans Stukker en Robbrecht Van Cauwenberghe spelen de sterren van de hemel.





Rop Verheijen (Foto: Sanne Peper)



De cast

Whitney Sawyer wisselt moeiteloos tussen paard Delli, bok en kip Keet. Freek den Hartogh als zwijn King, schaap en paard Knokker, Rop Verheijen als Admiraal en Ilse Warringa in de rol van varken Hagel en schaap Bold, doen dit ook. Wat een topcast en wat een prachtig stuk.

De Zwijnenstal. Dertig voorstellingen in oktober en november.

En zondag in OverUIT de Kunst!