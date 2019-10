Zorgaanbieder uit Enschede leent zorggeld uit aan privépersoon

Een zorgaanbieder uit Enschede blijkt geld, dat bedoeld is voor zorg aan hulpbehoevende cliënten, te hebben uitgeleend aan een privépersoon. De PVV Enschede heeft beslag gelegd op de jaarcijfers van deze zorgaanbieder en eist nu opheldering van het gemeentestuur over dit 'bankje spelen'.

De PVV vindt dat de gemeente, naar aanleiding van de gewraakte lening, met onmiddellijke ingang het contract met het zorgbureau moet beëindigen.

Zorgcowboys

De PVV Enschede ageert al langere tijd tegen de zogenoemde 'zorgcowboys' die via allerlei schimmige constructies kans zien om zorggelden weg te sluizen. Daarbij is het de partij vooral een doorn in het oog dat Enschede in een aantal gevallen contractueel gebonden is aan zorgbureaus die in Almelo en Hof van Twente worden geweerd.

PVV-raadslid Jan Willem Elferink wijst daarbij op het zorgbureau Deva, waar Almelo en Hof van Twente mee hebben gebroken. Deva sleepte daarop beide gemeenten nog voor de rechter, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest, zoals RTV Oost onlangs meldde.

'Bankje spelen'

Elferink meldt in raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders dat de PVV recent de hand heeft weten te leggen op de officiële jaarrekening van een zorgbureau. Daaruit blijkt dat het bureau een aanzienlijke geldsom heeft geleend aan een privépersoon. "Leningen met zorggeld, met alle risico's van dien."

Het bewuste bureau is volgens de PVV gevestigd in Twente en levert zorg in onder meer Enschede. De jaarrekening, waaruit blijkt dat deze zorgaanbieder 'bankje speelt' met zorggeld, is intussen overhandigd aan de verantwoordelijke ambtenaren. "In de hoop dat er snel actie wordt ondernomen om deze zorgcowboy met de grootst mogelijke spoed van de lijst te verwijderen", aldus raadslid Elferink.

De PVV'er wil weten of het niet reglementair kan worden vastgelegd dat zorggeld niet mag worden gebruikt om aan derden uit te lenen. Onduidelijk is of de lening intussen is terugbetaald. Uit privacyoverwegingen kan de PVV de naam van het zorgbureau overigens niet bekendmaken.

'Extreme winsten terugvorderen'

Ook wil Elferink van het gemeentebestuur opheldering hoe het kan dat de gemeenten Almelo en Hof van Twente wél kans zien de relatie met dergelijke bureaus te beëindigen, terwijl Enschede daar maar telkens niet in slaagt.



Elferink vraagt zich bovendien af hoe het kan dat kleine zorgbureautjes, vaak met slechts enkele medewerkers, kans zien vele tonnen omzet te draaien en dat er soms 50 tot 75 procent winst wordt geboekt. Elferink vindt dat extreme winsten moeten kunnen worden teruggevorderd.