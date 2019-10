Coming Out Day: "Het was een bevrijding" (Foto: RTV Oost)

In Overijssel hangt vandaag de regenboogvlag uit, want het is Coming Out Day. Een dag die in het leven is geroepen om 'uit de kast komen' te stimuleren. Roy Bakker, Henk Lobers en Sam Klos kwamen uit de kast en dat was een belangrijke dag in hun leven.

"Toen ik uit de kast kwam, was het een andere tijd. Veel activistischer. We gingen protesteren en demonstreren. Ik weet nog dat we stiekem affiches gingen plakken”, zegt Henk Lobers.

Hij kwam uit de kast in de jaren tachtig. Hij had zijn geboortestad Vollenhove net verlaten en was op zichzelf gaan wonen in Zwolle. "Ik heb mijn moeder, mijn boer en mijn zussen uitgenodigd en het verteld. 'Als je nog maar wel op zondag komt eten', was de reactie van mijn moeder."



Transgender

Voordat Sam als transgender uit de kast kwam, was hij eerst zelf op onderzoek uitgegaan."Ik heb het erover gehad met een vriend en daarna ben ik naar de GGD gegaan." Bij de GGD werd als snel duidelijk dat Sam zeker wist dat hij een jongen is. Hij mocht zijn transitie starten.

"De eerste keer dat ik het tegen mijn moeder vertelde, zwakte ik het wat af", zegt Sam. "Ik zei dat ik me niet echt een vrouw voelde en ook niet echt een man. Terwijl ik eigenlijk gewoon een jongen ben. Mijn moeder vroeg:'toch niet met operaties en zo?' Dat schrok mij af, want dat wilde ik eigenlijk wel."

Trots

Roy is vooral erg trots op zichzelf. Voor zijn Coming Out was hij onzeker. "Ik was een schaduw van mijzelf. Ik voelde me zo opgesloten." Toen Roy zijn ouders vertelde dat hij op mannen valt, viel er een last van zijn schouders. "Ik was zo ongelofelijk trots op mijzelf. Ik voelde me immens sterk, ik kon de wereld aan!"