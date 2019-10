De bevrijding van Overijssel 75 jaar geleden: bommen op Hengelo

Op 6 oktober laten geallieerden bommen vallen op Hengelo: zeventig stuks. Het doelwit is het station van de stad maar de bommen missen hun doel. De binnenstad ligt in puin.

Het station van Hengelo is een strategisch doelwit, omdat het een belangrijk spoorwegknooppunt is voor de bezetter vanwege de bevoorrading van het Duitse leger. Om die bevoorrading dwars te zitten is Hengelo regelmatig doelwit van bombardementen.

Weer raak

Een dag later is het weer raak in Hengelo. Waar de geallieerden eerder nog het station van Hengelo misten, is het op 7 oktober wel raak. Het station wordt weggevaagd. Alleen het ijzeren frame van het gebouw staat nog overeind.

De Sint-Lambertusbasiliek is wel blijven staan. De kerk is wel geraakt door een bom, maar dat bleek een blindganger. Het projectiel komt op het altaar terecht.

Hengelo opnieuw gebombardeerd (Foto: Nationaal archief)