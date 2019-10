Boer Henk gaat demonstreren, collega Jan niet: "We willen allebei cijfers die kloppen"

Boer Henk gaat demonstreren, boer Jan niet; "We willen allebei kloppende cijfers"

Aanstaande woensdag is het voor veel boeren een nieuwe dag om te demonstreren. Hun plan is om op die dag met de trekker naar het RIVM te gaan om vervolgens door te reizen naar Den Haag. Maar niet iedere boer doet mee aan het protest.

Boer Henk Visscher uit Nieuwleusen gaat woensdag demonstreren, boer Jan van der Linde uit Vollenhove gaat niet demonstreren.

"Ik vind dat we 1 oktober een punt gemaakt hebben en veel sympathie van de bevolking hebben gekregen. Zo voelt dat ook. We hebben een ultimatum gesteld aan de politiek van vier weken en dan moet je ook afwachten totdat die tijd verstreken is", zegt Jan.

Maar hij is niet tegen de demonstratie. "Je kunt in de tussentijd wel laten weten dat je er bent, daar heb ik geen moeite mee. Laat het maar voelen, laat het maar zien. Ik denk niet dat we iedere maand moeten demonstreren, dan verlies je de gekweekte sympathie."

Wantrouwen over cijfers van RIVM

"Op de vraag of de cijfers van het RIVM kloppen, zei mevrouw Schouten dat dit het beste is wat we hebben. Dat maakt ons wantrouwend", zegt Henk.

"Iedereen weet nu dat de landbouw de grootste uitstoter is, maar wat ons stoort is dat heel veel van die stikstof, de helft, op onze eigen grond terecht komt en ons gras neemt dat weer op."

Metingen boven de bron

Volgens Henk zijn er op YouTube-filmpjes te zien waarin te zien is dat het RIVM direct bij de bron meet. "Dat is net als je de temperatuur boven een kachel gaat meten. Dan meet je daar de temperatuur en niet over een hele ruimte. Zelfs een kind begrijpt dat dat niet goed is."

Vredig protest

"Mijn intentie is om een vredig protest te voeren, maar zoals bij ieder protest zitten er mensen tussen die verder gaan. Daar ben ik op tegen, maar in sommige gevallen kan ik dat wel een klein beetje begrijpen. Sommigen van ons boeren worden heel hard aangepakt met dit nieuwe beleid. Ik heb enorm te doen met diegenen die dichtbij de natuur zitten", aldus Henk.

"Transparantie belangrijk"

Het RIVM laat op hun site weten dat transparantie erg belangrijk is en dat het beeld wat er ontstaat, dat het RIVM niet open zou zijn over de modellen en de berekeningen, onjuist is. Iedereen kan de meetresultaten en modellen inzien en gebruiken, met uitzondering van de ruwe data.