'Twentse Ieren' spelen in hol van de leeuw

The Beggars Clan treedt de komende week op in het hol van de leeuw: Ierland (Foto: RTV Oost)

The Beggars Clan treedt de komende week op in het hol van de leeuw: Ierland (Foto: Sonnie Tieske)

Het vergt enige lef, erkent Anko Lammers. Hij maakt deel uit van de Beggars Clan, een Vriezenveense formatie die Ierse traditionals voor het voetlicht brengt. Het kleurrijk uitgedoste gezelschap is vrijdag vertrokken voor een toer door Ierland. "Inderdaad, in het hol van de leeuw."

The Beggars Clan heeft in Overijssel intussen een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Vandaar dat het tijd wordt de vleugels uit te slaan. De dames en heren zijn vrijdagochtend op het vliegtuig gestapt, op weg naar 'het Groene Eiland'.

'Veel passie'

De band heeft vooral Ierse klassiekers in het repertoire. "Met akoestische instrumenten, meerstemmige zang en vooral veel passie."

De toer door Ierland is volgens Anko Lammers vooral bedoeld om inspiratie op te doen. "We hebben net een theatertour achter de rug en zijn bezig om een nieuwe theatertour in elkaar te draaien voor het jaar 2020-2021. We gaan naar Ierland om lekker veel te spelen en vooral verhalen op te halen voor die tour."

Kritisch publiek

Het is overigens niet voor het eerst dat The Beggars Clan zich wagen aan de confrontatie met het Ierse publiek, dat bekend staat als uiterst kritisch. "Begin dit jaar hebben we enkele optredens gedaan in Belfast. Onze Ierse vriend daar kondigde ons gewoon aan als Ierse band. We hebben vervolgens de hele avond muziek gemaakt."

Niemand had het volgens Lammers door dat er een buitenlands gezelschap aan het musiceren was. "Ach, je moet het misschien wel vergelijken met hier. Als je in Twente dialect spreekt, klinkt het vijftien kilometer verderop alweer helemaal anders. Maar toen ze hoorden dat we uit Nederland komen, had je die gezichten moeten zien... Dat was fantastisch om mee te maken."