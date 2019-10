Go Ahead Eagles zondag zonder Brito, Navrátil en Ngombo nog vraagteken

Elmo Lieftink in aanloop naar Almere City - Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier kan zondag tegen Almere City geen beroep doen op Elso Brito. De verdediger is op dit moment mee met het nationale elftal van Kaapverdië en speelt zondag voor de kwalificatie van de Afrika Cup tegen Kameroen. Verder is de inzetbaarheid van aanvallers Jaroslav Navrátil en Maecky Ngombo nog onzeker.

Terugkijkend op de wedstrijd van vorige week tegen Jong AZ, vond De Gier dat zijn ploeg de eerste helft tegen te weinig kansen creëerde maar weer terecht op voorsprong kwam. "Na rust werd er echter weer te weinig gevoetbald en liepen de spelers te vaak uit hun positie om elkaar te helpen", aldus De Gier. Het was niet de eerste keer dat zijn ploeg na een voorsprong ineens stopte met het eigen spel te spelen. De hoofdtrainer en zijn staf denken inmiddels de reden hierachter gevonden te hebben, "maar deze houden we nog even voor onszelf."

Elmo Lieftink

Middenvelder Elmo Lieftink vindt dat hij en zijn ploeggenoten onvoldoende gebruik hebben gemaakt van het fysieke voordeel dat zij hebben ten opzichte van een 'Jong-elftal' als Jong AZ: "Vooral in de tweede helft kwamen we niet meer in de duels, hierdoor lukte dit zeker niet." Al met al kijkt Lieftink toch wel teleurgesteld terug naar de eerste periode: "Er had wel echt meer ingezeten. Je verliest niet veel maar met al die gelijke spelen schiet je ook niks op."

Almere City

De Gier kijkt uit naar de wedstrijd tegen Almere City, zijn oude werkgever: "Het was mijn eerste club in het betaald voetbal als hoofdtrainer en ik heb daar een ontzettend mooie tijd gehad. We hadden onszelf bijna beloond met de promotie naar de Eredivisie, al was dat wellicht nog wat te vroeg voor de club."

Almere City won alle van hun laatste 9 thuiswedstrijden en kan tegen de Deventenaren dus een vervolg geven aan deze imposante serie. Elmo Lieftink noemt Almere dan ook een erg lastige ploeg om tegen te spelen, zeker als uitwedstrijd, "maar ik denk wel dat ze te kloppen zijn en we gaan gewoon voor de drie punten."