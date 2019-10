Wijkagent: slachtoffer liquidatiepoging Zwolse wijk Stadshagen houdt zich aan gebiedsverbod

Forensisch onderzoek in Stadshagen na liquidatiepoging (Foto: News United/ Stefan Verkerk)

Het slachtoffer van de liquidatiepoging in de Zwolse wijk Stadshagen heeft zich niet meer in de wijk vertoond. Dat zegt de wijkagent. Volgens hem is de rust dan ook behoorlijk teruggekeerd in de wijk. Het slachtoffer kreeg na de mislukte aanslag op zijn leven een wijkverbod van zes weken opgelegd om de rust te herstellen.

"We zijn er de afgelopen weken intensief mee bezig geweest om vragen van wijkbewoners te beantwoorden. Maar het lijkt nu rustig te zijn", zegt de wijkagent.

Gebiedsverbod toch niet aangevochten

Dat de beschoten man zich niet meer heeft vertoond in de wijk, lijkt logisch vanwege het gebiedsverbod. Maar daar was de man het absoluut niet mee eens. In de media liet hij zich erover uit dat zijn advocaat zou proberen er iets aan te doen. Maar op vragen van RTV Oost heeft zijn raadsman aangegeven het gebiedsverbod niet aan te vechten.

De Zwollenaar werd eind vorige maand dichtbij zijn huis met tientallen kogels beschoten. Hij raakte gewond aan zijn arm. Waarschijnlijk heeft de liquidatiepoging te maken met een afrekening in het drugsmilieu.

Angst in de wijk voor herhaling

De buurt was kort na de schietpartij bang dat de daders terug zouden komen om het 'karwei' af te maken. Buurtbewoners schrokken dan ook toen de beschoten man zich kort na de schietpartij in de buurt vertoonde om zijn hondje uit te laten. Een gebiedsverbod voor hem was het gevolg.

De nieuwbouwwijk stond de afgelopen weken in de picture als het gaat om (on)veiligheidsgevoelens in de buurt. Maar ondanks verschillende opvallende criminele feiten in de afgelopen jaren, staat de wijk er toch goed op blijkt uit cijfers die RTV Oost onlangs publiceerde.