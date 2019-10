Hoe werkt inchecken en wat is '9292'? Ambassadeurs helpen senioren op weg in het OV

Vandaag gaat de reis van Steenwijk naar Meppel. Een viertal senioren heeft zich opgegeven voor deze proefreis. OV-ambassadeur Gerrit Rouwenhorst meldt dat de groep in tweeën wordt opgesplitst. "Dan kunnen we persoonlijke aandacht geven en zo nodig de handelingen een aantal keer herhalen", zegt Gerrit.

Bekijk hier de videoreportage:

“Per kaartautomaat doen we voor hoe mensen reissaldo kunnen opladen of een chipkaart kunnen kopen en op welke manier je een keuzedag op de kaart zet. We laten zien waar mensen op moeten letten en hoe ze moeten inchecken en weer uitchecken. Het beste is om dat in de praktijk te oefenen", zegt Rouwenhorst.

Lange afstanden

Collega-ambassadeur Peter Jeursen vult aan:"We maken mensen er ook van bewust dat ze voor elke vervoerder opnieuw moeten in- en uitchecken. Dat is goed opletten geblazen".

Dan vertrekt de trein van Steenwijk naar Meppel. Evert Wismeijer is een van de senioren die meegaat op proefreis. "Wij willen wat langere afstanden afleggen zonder auto. Dat je dan in het centrum van grote steden uitkomt zonder dat je een parkeerplekje voor de auto moet vinden. Dan is het fijn om vooraf een keer een proefreis te maken met een begeleider."

Hulp

Ida Ramakers doet ook mee vandaag. Zij is met de rollator en vind het vooral spannend om in- of uit te stappen. "Na deze proefreis durf ik het wel aan. Veel treinen zijn gelijkvloers, en anders helpen mensen je wel". De eerstvolgende reis van Ida gaat naar Leiden.

Na een kop koffie in Meppel en een uitleg over de NS-app en de '9292'-app, een app voor al het openbaar vervoer in Nederland, vertrekt het gezelschap weer richting Steenwijk. Maar eerst weer inchecken.