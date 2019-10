Papierrecyclingbedrijf Huhtamaki ziet na verwoestende brand geen toekomst meer in Staphorst

De brand legde het pand volledig in de as (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Papierbedrijf Huhtamaki gaat niet verder in Staphorst. Een grote brand verwoestte in juli het complete pand. Het is financieel gezien niet rendabel om alles weer op te bouwen. De acht medewerkers in Staphorst verliezen daardoor hun baan.

Dat zegt Eddie Sikkes, algemeen directeur van de papiertak van Huhtamaki in Nederland. In Staphorst verzamelde en verwerkte het bedrijf oudpapier tot halffabricaten. Die gingen de hele wereld over.

Aanvankelijk wilde het bedrijf wel door aan de Industrieweg in Staphorst, maar dat blijkt te veel geld en tijd te kosten. Het papierbedrijf maakte gebruik van een huurpand. "Wij vinden het erg triest dat een dergelijk ongeluk dit tot gevolg heeft. Zonder de brand zouden we gewoon doorgegaan zijn in Staphorst", aldus Sikkes.

"Alles is vernietigd"

In de nacht van 17 op 18 juli brandde het pand aan de Industrieweg in Staphorst tot de grond toe af. De enorme vuurzee ontstond iets voor middernacht. De oorzaak is volgens Sikkes nog altijd niet gevonden. "Alles is vernietigd. De brandweer kon niets vinden."

De omgeving kroop door het oog van de naald. Huhtamaki was gevestigd op een dichtbebouwd bedrijventerrein, met in directe omgeving veel andere bedrijven en huizen. Doordat de wind was gaan liggen, gingen de vlammen en hitte omhoog, waardoor de omgeving gespaard bleef. Er raakte niemand gewond bij de brand.

Geen extra maatregelen

Drie jaar geleden was er ook een grote brand bij het bedrijf. Huhtamaki lag toen een paar weken stil, maar kon wel verder. Naar aanleiding van de eerdere brand bracht de brandweer een bezoek aan het bedrijf om de brandmeldinstallatie weer operationeel te krijgen. Aanvullende maatregelen, zoals een sprinkler- of schuiminstallatie, bleven daarna uit. Dat hoefde niet volgens de vergunning. Het bevoegd gezag eiste ook die extra veiligheidsmaatregelen ook niet.

Huhtamaki Paper Recycling BV, maakt deel uit van de Huhtamaki Group, een Fins concern in industriële en consumptieve verpakkingen met vestigingen wereldwijd. In Nederland zijn er vestigingen in Franeker en Marum.