De grootste pompoen van Nederland is in Kamperzeedijk gekweekt

Het is niet de eerste keer dat de hobbyist een poging doet om de zwaarste te kweken. Al twaalf jaar doet hij een gooi naar de prijzen waarvan nu vijf keer met het hoogst haalbare resultaat. Zijn leraar Engels kweekte al jarenlang enorme pompoenen. “Hij haf mij een paar zaadjes. Ik was niet zo goed in Engels dus op deze manier hoopte ik wat punten bij hem te schoren”, vertelt van Raalte met een lach. Zijn bijbaan in de kas was destijds een uitkomst want zijn werkgever stelde een deel van de kas beschikbaar.



Pompoen groeit 20 kg per dag

In april begint Bart Jan met kweken. Hiervoor heeft hij een grote kas van 120 vierkante meter. In deze ruimte groeien twee pompoenen. Nieuwe pompoenen snijdt hij van de plant zodat alle bladeren voeding geven aan één pompoen. Iedere dag bracht hij minimaal een uur door bij zijn pompoen die veel water en aandacht vraagt. “In de laatste periode van de honderd groeidagen kunnen ze iedere dag wel 20 kilo aankomen”, vertelt Bart Jan.



Opkomende hobby in Nederland

Het kweken van zo’n joekel is geen fluitje van een cent. “Soms groeit hij te snel en knapt hij uit elkaar terwijl er andere jaren maar weinig tempo in het groeien zit”, vertelt de kenner. “Dit jaar was echt een topjaar. In de twaalf jaar dat ik kweek heb ik nog nooit zo’n zware geteeld. Vergeleken met andere landen hebben we hier in Nederland nog maar kleintjes. Vooral in Amerika is het een hele grote bezigheid. Daar worden sommigen wel zwaarder dan 1000 kilo”, vertelt de teler.



1000 euro zakgeld

Voor de kampioenschappen teelde hij twee exemplaren die per aanhanger naar Utrecht gingen en daar de weegschaal betraden. “De winnende was 669 kilogram en de andere pompoen woog 559 kilogram”, vertelt hij. De zwaarste pompoen van Nederland leverde hem een zakcent van 1000 euro op. De andere pompoen verkocht hij aan een dorpsgenoot. “Die centen gaan weer in de hobby. Op naar een nieuw record”, sluit de enthousiaste kampioen af.