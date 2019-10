Minister Bruins roept directie spoedpost Twente ter verantwoording

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg roept de directie van spoedpost Twente ter verantwoording. Hij wil weten of de patiëntenbelangen voldoende zijn meegewogen bij het besluit om de spoedpost in Oldenzaal per 1 januari 2020 te sluiten.

Dat blijkt uit een antwoord op een spoedverzoek van Wim Gaalman van het Patiëntencollectief. Gaalman had Bruins via Facebook een berichtje gestuurd met daarin de vraag om de beslissing over de toekomst van de spoedpost uit te stellen.

Het besluit om de spoedpost bij het ziekenhuis in Oldenzaal te sluiten werd afgelopen donderdag genomen tijdens een bijeenkomst voor betrokken huisartsen. De sluiting hing al langer in de lucht vanwege een tekort aan huisartsen en triagisten.

Volgens Gaalman zijn de 185 huisartsen in het gebied niet gehoord over de situatie. Ook zijn de patiëntenbelangen niet meegenomen in het besluit. "We zijn beledigd door de directie. Het geluid vanuit de politiek en inwoners is volledig genegeerd en er is onvoldoende gebeurd om patiënten gerust te stellen. "

En dus stuurde hij minister Bruins een berichtje via Facebook. Hij is blij met het antwoord. "Ik was zelf heel verbaasd. De beleidsadviseur van de minister stuurde na ongeveer vijf uur al een bericht terug."

Verantwoording

In het antwoord geeft de beleidsadviseur van de minister aan dat de directie van de spoedpost schriftelijk tot verantwoording wordt geroepen. "De minister wil afwegen of de patiënten- en artsenbelangen voldoende zijn meegenomen in het besluit."

Wat Gaalman betreft is dat niet het geval. "Maar wat dit betekent voor de sluiting is niet duidelijk. Mijn uiterste redmiddel is een herstemming."

Brandbrief en handtekening

Gaalman maakt zich al langer hard voor de patiëntenbelangen. Eerder schreef hij een brandbrief aan de directie van de spoedpost met de vraag om de sluiting uit te stellen, maar daar zat de directie niet op te wachten.

Ook verzamelde Gaalman met het Patiëntencollectief 16.000 handtekeningen tegen de sluiting. De krabbels worden dinsdag door 50Plus in de Tweede Kamer in ontvangst genomen.