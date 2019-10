Wintermaanden staan voor de deur en dus is het weer tijd voor de griepprik

Het is weer tijd voor de griepprik! (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Gure wind, regen en korte dagen. De herfst is al begonnen en de wintermaanden staan voor de deur. Vooral in die maanden komt de griep meer voor dan in andere maanden van het jaar en dus kan vanaf vandaag de griepprik weer worden gehaald.

De griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In oktober en november worden mensen van 60 jaar en ouder, en volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen opgeroepen om de prik te halen.

Ook verslaggever Jaap Even ging in op de uitnodiging om een griepprik te halen. Hij stond vanochtend in de rij bij het Carmel Lyceum aan de Potskampstraat in Oldenzaal. Al vroeg hadden zich tientallen mensen voor de deur verzameld.

Belangrijk

Volgens huisarts Roek is het belangrijk dat mensen de griepprik komen halen. "De griep kan ernstig verlopen als je een slechte weerstand hebt of als je wat ouder bent. De kans is dan groter om bijvoorbeeld een longontsteking of hartinfarct te krijgen."

De griepprik geeft geen enkele garantie dat de griep niet zal toeslaan. "Maar je hebt 40% minder kans om de ziekte op te lopen. Als de griep dan toch voorbij komt, dan is het meestal minder ernstig en korter dan normaal."

In Oldenzaal kunnen mensen naast de prik zich ook laten screenen op hartritmestoornissen.