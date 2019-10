Solar Team Twente morgen als vijfde van start bij World Solar Challenge in Australië

De World Solar Challenge is een race over 3000 kilometer door Australië voor auto's die alleen op zonne-energie rijden. In de challengerklasse van de wedstrijd doen 27 teams mee.

Tekst gaat verder onder de foto

RED E van Solar Team Twente start zondag van vijfde plaats (Foto: Solar Team Twente)

'Heel mooie prestatie'

Raceleider Alice Dekker noemt de vijfde startplek een heel mooie prestatie. "De auto is ontworpen om over de Stuart Highway te rijden; een lange rechte weg. Daardoor is het rijden op het circuit met veel bochten altijd een grote uitdaging. Veiligheid staat dan ook voorop tijdens de kwalificatie. We zijn heel tevreden met deze startpositie!”

Onlangs waren er nog grote zorgen over de zonneauto RED E van het Solar Team Twente. Een van de zonnepanelen raakte beschadigd. Er werd gevreesd voor grote gevolgen voor de race, maar dat bleek mee te vallen. Het verlies aan energie-inkomsten is minimaal.

Compliment voor RED E

De zonneauto RED E van het Solar Team Twente kreeg bij de kwalificatie nog een compliment van voorzitter Chris Selwood van de World Solar Challenge. “The RED E is probably the world’s most efficient electric car on the face of the planet!”, zei hij.

Samen met meer dan veertig andere internationale deelnemers rijdt het Twentse solarteam ruim 3000 kilometer dwars door de outback van Australië met zonneauto RED E. De challenge kent drie verschillende klassen. Solar Team Twente doet mee in de Challenger Class, de Formule 1 klasse voor zonneauto’s. Het Twentse solarteam is tijdens de race live te volgen via social media.