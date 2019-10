Sandra Auffarth maakt geen fout bij crosscountry en blijft Military Boekelo leiden

Na de dressuur had ze een score van 24,90 en daar staat ze nog steeds op. De Britse Laura Collett steeg van plek drie naar twee met Londen 52. Ze staat op een score van 26,00. Christopher Burton uit Australië was na de dressuur vierde en steeg door een foutloze rit op Clever Louis naar plek drie, ook met 26,00. Olympisch kampioen Michael Jung steeg met FischerRocana FST van plek vijf naar plek vier. Yoshiaki Oiwa was na de dressuur nog tweede, maar zakte door 30 strafpunten naar de onderste plekken in de stand. De wedstrijd is momenteel nog bezig. Kijk hier live mee.

Olympische Spelen

In de landenwedstrijd verloopt de Military voor Nederland teleurstellend. De ploeg is elfde en voorlaatste. Om het laatste ticket voor de Olympische Spelen te pakken moet Nederland voor Zwitserland en België eindigen. Ons buurland is derde en Zwitserland vijfde en dus is de kans op een olympisch ticket verkeken.

Ontknoping

Morgen wordt de winnaar van de 49e editie van Military Boekelo bekend. Dan is het springen het afsluitende onderdeel. De ontknoping is live te zien op rtvoost.nl en de app.