Hoofdklasse: Zesklapper Genemuiden en Staphorst, DETO geeft voorsprong weg en Berkum onderuit

SC Genemuiden heeft de topper in de hoofdklasse B met liefst 6-1 gewonnen bij koploper SDC Putten en is de nieuwe koploper. Staphorst maakte er ook zes tegen NSC Nijkerk. DETO gaf een voorsprong uit handen bij Flevo Boys en Berkum verloor in blessuretijd bij hekkensluiter De Dijk.

Genemuiden wint topper ruim

Genemuiden boekte dus een ruime zege bij SDC Putten, voor deze ronde de koploper. Genemuiden won de laatste vier duels en ook vandaag begon het voorspoedig. Na zeven minuten maakte Jermain Baicadila de 1-0 op aangeven van Omar Kavak. Even later vond laatstgenoemde de doelpuntenmaker opnieuw, maar dit keer scoorde hij niet. Na een kwart wedstrijd maakte Kavak zelf de tweede voor Genemuiden op aangeven van Nouredinne Boutzamar en even later ook al de derde. Daarmee staat hij na zeven duels al op tien treffers. 3-0 was ook de ruststand.

Na de pauze ging Genemuiden door waar het gebleven was. Kay Velda maakte al vroeg de 4-0. Baicadila maakte na driekwart wedstrijd zijn tweede en de vijfde van Genemuiden. Het slotakkoord was voor Jens Jurn Streutker. Hij maakte de 6-0 en dat bleek de eindstand in Genemuiden. De thuisploeg is nu op doelsaldo koploper in de hoofdklasse B.

Staphorst maakt er ook zes

Ook Staphorst maakte er zes vanmiddag. Na twee duels zonder doelpunten, was het dit keer al na twaalf minuten raak voor Staphorst. Martijn Brakke was de doelpuntenmaker. Tien minuten voor rust maakte hij op aangeven van Mike Reuvers ook zijn tweede en loopt daardoor keurig 1-op-1 met zeven treffers in zeven duels. Die 2-0 voorsprong nam Staphorst ook mee naar de kleedkamer.

Kort na rust was Brakke dicht bij zijn derde. Een inzet vanaf de middenlijn eindigde echter op de lat. Ook Pascal Mulder raakte even later de deklat. Reuvers maakte even later wel de derde en daarna ging het snel. Xaver Slot zorgde voor de 4-0, Brakke maakte met zijn derde de 5-0 en invaller Ruben Kin zorgde voor de eindstand.

Berkum verliest bij hekkensluiter

Berkum leek een punt te gaan pakken bij hekkensluiter De Dijk, maar verloor in de laatste minuut. Het duel in Amsterdam begon twintig minuten later. Na een klein half uur spelen zette Hussam Dowaah De Dijk op voorsprong. Kort voor rust deed Jonathan van Marle wat terug namens Berkum. 1-1 was ook de ruststand.

Lang leek dat ook de eindstand te worden, maar daar dacht Mylan Polman anders over. In de laatste minuut bezorgde hij, ondanks een reeks kansen voor Berkum, De Dijk de zege.

DETO geeft voorsprong uit handen

DETO leek bij Flevo Boys op weg naar de tweede zege van het seizoen, maar het gaf een voorsprong uit handen. De Overijsselaars pakten na een klein kwartier de voorsprong. Maarten Jansen kopte binnen op aangeven van Kevin Aman. Laatstgenoemde maakte tien minuten voor rust zelf de 0-2 na slecht uitverdedigen van Flevo Boys. Met die voorsprong ging DETO aan de thee in Emmeloord.

Na rust ging het echter de andere kant op. Een paar minuten na de pauze zorgde Timon Rorije voor de aansluiting en Marcel Schaapman maakte twaalf minuten voor het einde de 2-2. DETO wist niet opnieuw op voorsprong te komen en dus bleef de tweede zege van het seizoen uit.

