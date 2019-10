Excelsior'31 wint bij GOES en blijft voor derde duel op rij ongeslagen

Excelsior'31 is bezig aan een goede reeks in de 3e divisie. Na de zege bij Jong Almere en het gelijkspel tegen Ter Leede, won het vanmiddag bij GOES: 0-3.

De eerste kans was voor GOES, maar de eerste treffer voor Excelsior. Jasper Veltkamp scoorde voor de Rijssenaren. Een kleine tien minuten later verdubbelde Jamarro Diks de voorsprong. Hij profiteerde van een blunder van de doelman van GOES. Die ploeg kreeg daarna wat kansen op de aansluiting, maar die kwam er niet. Bij rust was het dan ook 0-2.

GOES ging ook na rust op zoek naar een treffer en was een paar keer dichtbij. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Hielke Penterman maakte zijn eerste van het seizoen voor de ploeg uit Rijssen. In de laatste minuut zorgde invaller Boy Boeloerditi voor de 0-4 eindstand.

