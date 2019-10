HHC komt drie keer op voorsprong, maar speelt 'slechts' gelijk tegen Rijnsburgse Boys

Al na twee minuten bracht Nick de Bondt de thuisploeg op voorsprong. Een kwartier later zorgde Jeroen Spruijt echter alweer voor de 1-1. Na een klein half uur was er opnieuw de voorsprong voor HHC. Dit keer kwam de treffer van Ravelino Junte. Spruijt was twee minuten later echter voor de tweede keer trefzeker en zorgde voor de 2-2. Rob van der Leij zorgde ervoor dat de oranjehemden alsnog met een voorsprong de rust in gingen.

Na een uur spelen kwam Rijnsburgse Boys voor de derde keer op gelijke hoogte. Dit keer was het niet Spruijt, maar Joël Tillema die scoorde en daarmee dus voor de 3-3 zorgde. HHC kwam geen vierde keer op voorsprong en dus hield het 'slechts' een punt over aan de topper. In totaal heeft het er nu veertien en is daarmee nu derde.

