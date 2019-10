De drie hoogtepunten van de Crosscountry bij Military Boekelo

Sandra Auffarth nog steeds aan de leiding

Sandra Auffrath uit Duitsland leidt nog steeds in het klassement. Ze reed de Crosscountry foutloos. Op de tweede plaats staat ook een vrouw. De Britse Laura Collett steeg vandaag van de derde naar de tweede plek. Christopher Burton legde eveneens een foutloze rit af en bezet met zijn paard Clever Louis de derde plek.

Bekijk hier hoe een blije Auffrath over de finish komt:

Het eerste alcoholvrije bockbiertje wordt gepresenteerd

De Military en bockbier gaan hand in hand. Maar als je nog naar huis moet rijden, dan moest je voorheen dat biertje altijd laten staan. Grolsch is daarom dit jaar aan de slag gegaan om een alcoholvrij bockbiertje te ontwikkelen, en verslaggever Daniel testte het even uit:

Japanse cameraploegen op de Military

Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio en in Japan zijn ze ontzettend druk met de voorbereidingen. Voor de filmploegen daar is er echter nog veel onbekend. Zo weten ze niet hoe ze de sport op een goede manier in beeld kunnen brengen. En daarom kwamen ze ervaring opdoen bij in Boekelo.