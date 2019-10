Zaaloverzicht: Jolly Jumpers stunt tegen landskampioen, Set-Up'65 start seizoen met zege

De nodige zaalsporten staan zaterdagavond weer op het programma, met eredivisiewedstrijden in het basketbal, handbal, volleybal en waterpolo. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

De waterpolodames van Het Ravijn zijn het seizoen sterk begonnen. In eigen huis maakte de ploeg uit Nijverdal geen fout en werd Polar Bears uit Ede met 8-6 verslagen. Daardoor heeft Het Ravijn na twee duels nog altijd de maximale score.

Gelijkspel voor Swol 1894

Debutant Swol 1894 heeft het eerste punt van het seizoen binnen. Op bezoek bij PSV werd er met 15-15 gelijkgespeeld. Een week geleden ging Swol 1894 nog met 14-17 onderuit tegen De Ham. Dit zijn de uitslagen, de stand en programma bij de vrouwen.

Borhave onderuit tegen hekkensluiter

Borhave heeft dure punten laten liggen op bezoek bij SEW. In Noord-Holland werd er met 25-15 verloren van de hekkensluiter, die in de voorgaande vier wedstrijden geen enkel punt wist te pakken. Ook DSVD deed slechte zaken en verloor met 27-25 van Voorwaarts. Een zure avond voor de handbalsters van Borhave (Foto: Orange Pictures / Jaap van der Pijll)





Jolly Jumpers wint van landskampioen

Jolly Jumpers heeft voor in stunt gezorgd in de Basketball League. In Tubbergen zegevierden de basketbaldames met 72-67 over landskampioen Grasshoppers. Door deze overwinning blijft de achterstand van Jolly Jumpers op koploper Binnenland twee punten.

De start van het volleybalseizoen

Set-Up'65 is het nieuwe seizoen in de eredivisie goed begonnen. In eigen huis werd FAST met 3-2 verslagen. De setstanden waren 25-16,22-25,25-19,18-25,15-12. Regio Zwolle Volleybal verging het minder. In Zwolle werd er met 3-2 verloren van Talentteam Papendal, ondanks een 2-1 voorsprong: 20-25,25-12,25-21,23-25,12-15.