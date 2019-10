Ariëns Prijs voor Diaconie voor 'Kearls unne mekaar' uit Vasse

Het initiatief 'Kearls unne mekaar' uit Vasse heeft de Ariëns Prijs voor Diaconie gewonnen. In het Titus Brandsma Huis in Deventer kregen ze de prijs uitgereikt.

Hulpbisschop Hoogenboom reikte de prijs uit en omschreef het winnende initiatief als volgt: "Kearls unne mekaar is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld, direct mensen ondersteunt en de mond roert in de kerk en in de wijk."

Kearls unne mekaar ontstond in 2016 omdat bleek dat er nagenoeg geen aanbod was voor mannen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt maar die, om welke reden dan ook, niet meer deel konden nemen aan het arbeidsproces. Deze ‘kearls’ komen tweewekelijks bij elkaar: de ene keer op een vaste locatie en de keer erop voor een activiteit buitenshuis.

Met het winnen van de Ariëns Prijs voor Diaconie, de zesde editie, ontvangen de 'Kearls' 1.000 euro en een kunstwerk. Daarnaast ging het initiatief ook aan de haal met de publieksprijs, wat nog eens 1.000 euro en een kunstwerk opleverde.



Ideeën Prijs

Dit keer werd voor het eerst ook de Ideeën Prijs uitgereikt, voor een plan voor een initiatief dat er nog niet is. Winnaar werd het idee vanuit de H. Pancratiusparochie (Tubbergen en omstreken) voor een pr-bus. De bedoeling is om met een tweedehands busje, gevuld met materialen en flyers van parochiële activiteiten, rondritten te maken in de geloofsgemeenschappen van de parochie. Ook aan de Ideeën Prijs is een geldbedrag verbonden van 1.000 euro plus een kunstwerk.

De Ariëns Prijs voor Diaconie draagt de naam van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester van het Aartsbisdom Utrecht een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Deze kandidaat-zalige is ook nu nog een voorbeeld voor mensen die zich sterk maken voor hun medemensen.