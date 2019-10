Boerenprotest in Zwolle: 5 vragen en antwoorden over de actie

1. Waarom zijn de boeren boos?

De boeren zijn boos omdat er volgens hen een negatief beeld van boeren wordt geschetst. Ze worden onterecht weggezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers. Dat de boeren de schuld krijgen van de stikstofcrisis, schiet al helemaal in het verkeerde keelgat.

Wat is dat ook alweer, het stikstofprobleem? In Nederland is er veel te veel stikstof. Dat zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. Op dit moment wordt gekeken hoe de stikstofuitstoot kan worden gereduceerd. Uit nieuwe plannen blijkt dat de agrarische sector een grote bijdrage moet leveren.

Een plan van D66 om de veestapel te halveren vanwege de stikstofuitstoot was de druppel voor de boeren. Ze kwamen voor het eerst in actie op 1 oktober in Den Haag.

2. Waarom nu alweer actie?

De actie die vandaag in Zwolle plaatsvindt is georganiseerd door belangenorganisatie LTO Noord, die onder andere actief is in Overijssel en Gelderland. Ook wordt er vandaag geprotesteerd bij het provinciehuis in Arnhem.

Volgens LTO Noord luistert de overheid, ondanks de acties, niet naar de boeren. Daarbij wijst ze naar de provincie. Die zou volgens de belangenorganisatie een eigen interpretatie aan beleidsregels over stikstof geven die vooruit lopen op het rijksbeleid en een grote impact hebben op de boerenbedrijven en -gezinnen.

En dus riep LTO Noord afgelopen zaterdag al haar leden op om vandaag naar het provinciehuis te komen om af te dwingen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan.

De belangenorganisatie heeft er bewust voor gekozen het protest vandaag te houden. De provincies moeten namelijk hun beleidsregels over stikstof aanpassen voorafgaand aan een debat dat aankomende donderdag plaatsvindt in de Tweede Kamer. Daarom vergadert morgen het college van Gedeputeerde Staten en woensdag de Provinciale Staten over het stikstofbeleid en is het volgens LTO Noord vandaag dé dag om te protesteren.

3. Doen alle boeren mee?

Nee, niet alle boeren doen mee aan de actie. LTO Noord verwacht vandaag zo'n 400 tot 500 boeren bij het provinciehuis in Zwolle. Zij komen al dan niet met trekkers richting de provinciehoofdstad. De actie is niet tijdens de spits, maar weggebruikers moeten rekening houden met trekkers op de weg tussen tien en twaalf uur 's ochtends.

4. Wat is het verschil met de andere acties?

De actie van vandaag is gericht op de provinciale beleidsregels over stikstof. Bij de actie in Den Haag wilden boeren het beeld wat mensen van boeren hebben veranderen en aandacht vragen voor de in hun ogen aanhoudende kritiek op de landbouwsector bij het oplossen van natuur- en milieuproblemen.

Aanstaande woensdag trekken boeren opnieuw richting Den Haag. De organiserende partij, Farmers Defence Force, heeft een nieuwe actie gepland omdat ze geen vertrouwen heeft in de de beloftes die door de politiek zijn gedaan. Ze wil opnieuw de aandacht van de politiek.

Ook wordt er woensdag geprotesteerd bij het RIVM in Bilthoven. Het Rijksinstituut doet volgens een aantal agrariërs niet op de juiste manier onderzoek naar de stikstofcrisis. Door het foutief meten en berekenen van uitstoot, zou een groot deel van de stikstof ten onrechte aan de boeren worden toegeschreven.

5. Wat willen de boeren bereiken?

Bij de actie van vandaag is het doel duidelijk: LTO Noord en de boeren willen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. Vorige week vrijdag lukte dat al in Friesland toen honderden boeren in Leeuwarden protesteerden.

Daarnaast willen de boeren met de landelijke acties geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel, onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof, herziening van onwerkbare regels, beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen dat is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en duidelijkheid voor de lange termijn.