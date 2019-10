Go Ahead Eagles knokt zich met tien man naar een punt bij Almere City

In de eerste helft voltrok zich een tactisch steekspel zonder treffers. Beide ploegen hadden moeite met het extreem hobbelige veld in het Yanmar Stadion. Het was glibberen, glijden en stuiteren, waardoor mogelijkheden op één hand te tellen waren.

De lat helpt Go Ahead Eagles

Na een onrustige openingsfase met louter uitgedeelde speldenprikjes, kreeg Almere City de grootste kans om op voorsprong te komen. De lat bracht echter redding. Aan de andere kant had Martijn Berden kunnen scoren, maar de jonge aanvaller kwam een teenlengte tekort om een lepe pass van Jaroslav Narvrátil te verzilveren en het eerste bedrijf wat op te fleuren.

Rood Corboz

Na de theepauze een stuk meer spanning in Almere. Uit een vlijmscherpe counter had Richard van der Venne de 0-1 op het scorebord moeten zetten, maar vanuit een moeilijke hoek schoot de middenvelder van Go Ahead Eagles het leer naast het lege doel. De wedstrijd golfde op en neer, totdat Corboz in een tijdsbestek van amper vijf minuten met twee totaal onnodige gele kaarten van het veld werd gestuurd.

Toch nog een punt

Almere City maakte direct dankbaar gebruik van de man-meer-situatie en strafte geschutter van Sam Beukema genadeloos af via Tottenham Hotspur-huurling Shayon Harrison. Go Ahead Eagles leek voor het eerst sinds begin september weer af te stevenen op een nederlaag, maar daar dacht Van der Venne anders over. Met een rake vrije trap tekende hij voor de 1-1 en daarmee de vierde puntendeling op rij voor Go Ahead Eagles.

Almere City - Go Ahead Eagles 1-1

1-0 Harrison (68)

1-1 Van der Venne (79)

Arbiter: Bos

Geel: Harrison, Loen; Lieftink, Rabillard

Rood: Corboz (64/2x geel)

Almere City: Smits; Van Verken, Balker (Meijers/89), Mirani, Koppers; Kaandorp, Bensabouh, Loen, Hunte (Ahannach/83); Venema (Hammouti/75), Harrison.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Abdat; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Ngombo (Rabillard/67), Berden.

