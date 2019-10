PEC Zwolle Vrouwen verspeelt in allerlaatste seconde overwinning

De vrouwen van PEC Zwolle leken op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar zag Excelsior Barendrecht in extremis op gelijke hoogte komen. In Zwolle werd het 2-2.

Het waren de bezoekers die de score openden in het MAC³PARK stadion. Joy Kersten trok naar binnen en plaatse de bal vervolgens in de verre hoek succesvol achter keepster Nienke Olthof. Voor trainer Joran Pot was dat de reden in de rust enkele wijzigingen door te voeren en dat pakte aanvankelijk succesvol uit.

PEC Zwolle kon de drie punten ruiken, want door twee doelpunten van Nikita Tromp was de achterstand weggepoetst en omgebogen in een 2-1 voorsprong. In de allerlaatste seconde maakte Eline Koster echter alsnog gelijk: 2-2.

