Koploper HSC'21 geeft riante voorsprong uit handen tegen Blauw Geel'38

Ondanks gevaarlijke momenten van de thuisploeg was het HSC'21 dat de score opende in het Noord-Brabantse Veghel. Stef Ottink tekende voor de 0-1 en daarmee zijn vierde treffer van het seizoen. Even later was Ottink geen afmaker, maar aangever. Hidde van Dijk fungeerde als eindstation en deed zijn oude werkgever pijn met de 0-2.

In het tweede bedrijf liet Blauw Geel'38 zien over veerkracht te beschikken. Joey Hellstern maakte vlak na de rust de aansluitingstreffer en dat zorgde voor geloof op het Prins Willem Alexander Sportpark. Met twee benutte strafschoppen, waarvan eentje in de slotminuut, schoot Danny Verbakel zijn ploeg naar de drie punten.

HSC'21 gaat nog altijd aan kop in de Derde Divisie Zondag, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan achtevolgers SV Oss 1920, Groene Ster en OFC. Bekijk hier de uitslagen en stand in de Derde Divisie Zondag. De statistieken van de spelers van HSC'21 zijn via deze link te vinden.