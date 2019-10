Wat vind jij: Politici die de rechtstaat, wetenschap en pers ondermijnen bedreigen onze samenleving

De voorbeelden zijn legio, vervolgt Buursink: "Keiharde cijfers die niet zouden kloppen, rekenkundige modellen die blijkbaar niet werken. Wetenschappers, kranten en rechters die partijdig zouden zijn."

Dick Buursink was 1978 tot 2001 raadslid en wethouder namens de PvdA in Enschede. Daarna was hij vanaf 2007 actief als gedeputeerde en vanaf 2011 als Statenlid.

Dit 'ongefundeerde zagen' aan wat Buursink de basis van onze democratische rechtsstaat noemt is gevaarlijk, aldus het oud-Statenlid: "Blijf het vooral hardnekkig herhalen tot je er zelf in gelooft. Zo wordt de basis van onze democratische rechtsstaat kapot gemaakt."



Dat gebeurt sluipend en is er louter op gericht macht te krijgen of te behouden, besluit Buursink. En het maakt je per definitie ongeschikt als volksvertegenwoordiger: "Onafhankelijke rechters, wetenschappers en journalisten en óók kritische volksvertegenwoordigers wegzetten als vijand van het volk is verraad aan de democratie."



Wat vind jij? Is dit een gevaarlijke tendens of gezond wantrouwen?