Midden in de nacht cocktails drinken in het Rijksmuseum Twenthe: hoe verliep de eerste Museumnacht Enschede?

Maar waarom is Enschede hier een geschikte stad voor? "Omdat we een studentenstad zijn", aldus Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe. "Mensen realiseren zich niet altijd dat hier vele duizenden studenten wonen. Daarom is een Museumnacht echt op z'n plaats, omdat je daarmee een heel ander publiek weet te trekken."

Allemaal verborgen schatten in het depot van het Rijksmuseum (Foto: RTV Oost/Lotte Kreuwel)

Programma

Een populaire activiteit, die vanaf zeven uur 's avonds al helemaal vol zat, was de rondleiding door het depot van het Rijksmuseum. In kleine groepjes kregen bezoekers de pareltjes te zien waarvoor het museum op dat moment geen plek heeft. Conservator Paul Knolle vertelde tijdens deze tour de verhalen achter de verborgen schatten.

Een paar honderd meter verder, in de Museumfabriek, stond de oudste nog werkende sterrenprojector, werden er shotjes gedronken uit reageerbuizen en was het Twentehoes aanwezig om de Twentse taal en cultuur in het zonnetje te zetten. Ook in Concordia, het Wilminktheater, Tetem, Sickhouse en AKI vonden de hele avond activiteiten plaats.

De Museumfabriek was tot in de late uurtjes geopend voor publiek (Foto: RTV Oost/Lotte Kreuwel)

Van locatie naar locatie

De culturele instellingen zijn verspreid over de hele stad en daarom fietst projectleider Julia Wolters van locatie naar locatie om de boel in de gaten te houden. "Alles verloopt super goed", zegt Wolters trots. "Er zijn zoveel mensen."

Hoewel het exacte aantal nog niet bekend is, zijn er naar schatting ruim duizend kaarten verkocht. "We merkten dat de kaartverkoop in het begin niet heel hard liep, maar dat mensen in de laatste week massaal kaartjes gingen kopen. Dus het is wel leuk om te zien dat, hoe dichter we bij het evenement kwamen, hoe meer het ging leven."

Bezoekers

De promotie was vooral gericht op mensen tussen de 18 en 35 jaar. Desondanks kwam er een gevarieerd publiek op de Museumnacht af, en dat is volgens Wolters juist goed. "De Museumnacht is voor iedereen. Het doel is om iedereen naar culturele instellingen te krijgen."

De afterparty vond plaats in het Rijksmuseum Twenthe (Foto: RTV Oost/Lotte Kreuwel)

Tijdens de afterparty, die om twaalf uur 's nachts in het Rijksmuseum Twenthe begon, was het publiek ineens een stuk eenzijdiger. Vooral jongeren verzamelden zich in de dansruimte die uit voorzorg helemaal leeg was gehaald. Hoe hebben zij de avond ervaren? "Ik vind het heel leuk dat dit nu ook in Enschede is", aldus Willemijn.

'Goede plek voor een feestje'

Bezoeker Gijs is het met haar eens. "Normaal kom ik niet heel vaak in musea, maar dit is een mooie gelegenheid om overal even rond te kijken." Maar de Museumnacht gaat niet voor niets door tot in de late uurtjes. "Het is natuurlijk ook een goede plek voor een feestje."