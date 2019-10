Volleybalsters Eurosped openen seizoen met derbyzege bij Apollo 8

Toch was het Apollo 8 dat het best uit de startblokken kwam, want de thuisploeg trok de spannende eerste set met 26-24 naar zich toe. Daarna kwam Eurosped beter in haar spel en was het na het tweede bedrijf weer gelijk in Borne (20-25). De bezoekers draaiden de duimschroeven in het vervolg nog wat verder aan en zo werd ook de derde set gewonnen (18-25). In de vierde set werd het duel definitief in het slot gegooid, want na wederom setwinst van 18-25 was het pleit beslecht in het voordeel van Eurosped.

Zaterdagavond wist ook Set-Up'65 het seizoen te beginnen met een zege. FAST werd met 3-2 aan de kant gezet.