Flirten in Hengelo: speeddaten voor senioren

In restaurant Stravinsky in de Hengelose binnenstad zijn de tafeltjes versierd met roze hartjes, rode rozen en kaarsen. De deelnemers, allen tussen de zestig en vijfenzeventig jaar, krijgen exact acht minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Op een briefje schrijven ze vervolgens 'ja' of 'nee' waarmee ze al dan niet de intentie aangeven voor een vervolgafspraak.

Knipoog

De vonken vliegen er vanaf tijdens de speeddatemiddag. "Ik heb wel leuke dames gezien hier, meer zeg ik niet", lacht een man.

Een andere dater zegt: "Een oogopslag of een knipoog om aan te duiden dat je iemand meer dan leuk vindt. Al heb ik dat hier nog niet toegepast, misschien komt dat nog."

Speeddaten voor senioren in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Voor velen is de speeddatemiddag een manier om een maatje te vinden, want onder senioren is eenzaamheid vaak een probleem. Ook voor Wim. "Ik ben net drie weken met pensioen", vertelt hij. "En ik heb alles in de krant aangepakt om mijn agenda een beetje vol te krijgen."

Hij vervolgt: "Als je alleen thuis zit, is dat gewoon niet leuk. Je moet er zelf wat van maken, het komt je niet aanwaaien."

Aftasten

Wim heeft een date gehad met onder meer Ellis en dat beviel hen. "Het was een leuk gesprek. We hebben elkaar wat beter leren kennen."

Of er nog een date komt, weten ze niet. "Dat is nog niet te zeggen. Het is aftasten wat we hier doen, ik weet het nog niet zo goed."