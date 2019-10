OM: Hengelose drugslabverdachte werd gedwongen en zit 'klem'

Door wie hij gedwongen is om een drugslab in de kelder van de villa te hebben, wil de Hengeloër niet zeggen. "Ik heb in de gevangenis gehoord wat voor mensen dat zijn. Verder ga ik nu niks zeggen over de dwangpositie." Desondanks wil hij bij de onderzoeksrechter wel een verklaring af gaan leggen. "Niet bij de politie, want die vertrouw ik niet. Ik denk dat daar een 'mol' zit."

In verschillende schuren lag duizenden liters drugsafval (Foto: Omroep Brabant)

Klem

Ook justitie denkt dat de man heeft gehandeld onder dwang. Zo werden er op een telefoon berichten aangetroffen waaruit dat blijkt. Zo schreef een tot nu toe onbekend persoon aan de Hengeloër: 'De oplossing is dat ik wat ga maken in je huis, totdat je hebt terugbetaald.'

Volgens het OM zit de Hengeloër 'klem'. "Hij kampt met forse schulden, dat moet de reden zijn geweest om met het lab te beginnen. Daarnaast zijn er aantekeningen gevonden dat hij ook nog wel wat zag in hennephandel."

Een ander bericht dat gevonden werd op de telefoon: 'Je denkt, je hebt nu gedraaid, je bent de man.' Dat bericht is van februari 2018. Het OM concludeert daar uit dat het drugslab vanaf die tijd heeft gedraaid. In totaal dus zo'n anderhalf jaar.

Fraaie villa

De villa waarin het drugslab zat, staat aan de rand van het Brabantse plaatsje Esch. De fraaie rietgedekte stulp werd gehuurd door de Hengeloër en zijn Hongaarse vriendin voor 2.500 euro per maand.

In de kelder stond een groot lab om amfetamine-olie te maken, de grondstof voor speed. Er werd 75 liter van die olie gevonden. Ook werden er duizenden liters drugsafval gevonden in schuren bij de villa. Opvallend is dat het afval deels afkomstig was van een lab waar xtc werd gemaakt, een andere soort drugs dus.

Het drugslab zat in een fraaie rietgedekte villa (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Justitie bekijkt nu of dat afval afkomt van een ander lab dat door de politie is ontmanteld, in het plaatsje Rilland. Daar werd xtc gemaakt. De persoon die ervoor werd aangehouden, was waarschijnlijk ook betrokken bij het lab in Esch. Zo bestuurde hij het busje dat de Hengeloër had gehuurd bij de buurman.

Dwangpositie

De Hengeloër heeft gevraagd of hij op vrije voeten zijn eindproces mag afwachten, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. "U zegt, u zit in een dwangpositie. Dan lijkt het ons beter dat u nog niet vrij komt. Daarnaast moet er nog veel onderzoek worden gedaan."

De Hongaarse vriendin van de Hengelose man werd een poos geleden al wel vrijgelaten. Zij is nog wel verdachte.

De rechtszaak gaat eind dit jaar verder. Tot die tijd wordt er nog veel onderzoek uitgevoerd, waaronder naar dna-sporen.