Boze boeren: 'Provincie, weg met die provinciale regels over stikstof'

LTO Noord heeft vanochtend in Overijssel en zeven andere provincies een petitie uitgereikt om hun ongenoegen te uiten over de beleidsbrief die de provincies hebben opgesteld over de stikstofcrisis. 'De grens is bereikt. Ons ongenoegen is groot en we voelen ons geslachtofferd en geschoffeerd', laat de boerenbelangenorganisatie weten. De boeren krijgen bijval van de provinciale politiek.

De boeren protesteren vandaag bij het provinciehuis in Zwolle, maar ook in Gelderland, Drenthe, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Ze verwijten de provincies dat er regels zijn opgesteld die 'het eigendomsrecht en daarmee het voortbestaan van de landbouwsector ernstig in gevaar brengen'.



Volgens LTO Noord gaat de beleidsbrief die de provincies hebben vastgesteld nog verder dan de hoofdlijnen van het landelijke stikstofbeleid. 'Beleid waarmee nog meer ruimte bij de landbouwsector wordt afgepakt. Dat kan niet en zal niet geaccepteerd worden. Dat pikken we niet. Het is het zoveelste voorbeeld van onzorgvuldig bestuur en beleid dat ons alle perspectief ontneemt.'



Brief intrekken

De boeren eisen dat de beleidsbrief van de provincie wordt ingetrokken. Ze willen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. Vorige week vrijdag lukte dat al in Friesland toen honderden boeren in Leeuwarden protesteerden.

LTO Noord wil dat de provincie in gesprek gaat met de landbouwsector. 'Vergeet niet dat landbouw de sleutel tot de oplossing is. Help ons het innovatieve vermogen van onze sector te gebruiken om samen het probleem op te lossen. Geef ons kaders en toekomstperspectief zodat wij kunnen blijven doen wat wij het liefste doen; boeren.'



Woensdag gaat de provinciale politiek in gesprek over de stikstofaanpak en de beleidsregels. De boeren krijgen nu al veel bijval van politieke partijen. Zo willen onder meer Forum voor Democratie en het CDA dat de regels worden opgeschort.

Honderden boeren in Zwolle

Honderden boeren gingen vanochtend op de trekker naar het provinciehuis in Zwolle. De protestactie zorgde ervoor dat het verkeer rondom Zwolle compleet vastliep op zowel de snelwegen als de N-wegen.