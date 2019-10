Regio Zwolle zet stevige lobby in voor miljoenen rijksgeld voor Human Capital programma

Minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwamen vandaag op werkbezoek om zich te laten informeren over de plannen.

Beide politici zijn zeer geïnteresseerd in de manier waarop de Regio Zwolle vanuit de Human Capital Agenda bezig is om de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. Door te investeren in de ontwikkeling van werknemers en in nieuwe leermethodes en opleidingen proberen overheid, werkgevers en onderwijs samen de beschikbaarheid en flexibiliteit van werknemers in de Regio Zwolle te vergroten.

De regio zelf legt hiervoor 14 miljoen euro op tafel en hoopt dat het rijk dat bedrag verdubbeld. De investering is hard nodig. Want één op de drie werkgevers in het midden en klein bedrijf in de regio Zwolle heeft last van tekort aan goed geschoold personeel.

Belangrijk onderdeel binnen het Human Capital programma is het 'Upgrade Jezelf programma' dat vanuit het Ontwikkelfonds gefinancierd wordt. Werkgevers betalen vijftig procent mee aan de om- en bijscholing van hun werknemers, de andere helft zou via subsidie betaald kunnen worden.

Regio Zwolle landelijk voorbeeld

Het geld om de plannen goed uit te voeren moet uiteindelijk uit de subsidiepot voor de regiodeals komen. Om de economische ontwikkeling van regio's in Nederland te stimuleren, heeft het rijk veel geld beschikbaar. De regio Twente kreeg bij de vorige regio-ronde maar liefst dertig miljoen euro toebedeeld. Zwolle viel toen vanwege een te eenzijdige aanpak en aanvraag buiten de boot.

Dat moet dit keer anders. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de rijks subsidiepot 2019-2022 zetten de samenwerkende partijen in de regio Zwolle vandaag hun beste beentje voor.

Staatssecretaris Tamara van Ark toonde zich na afloop enthousiast over de Zwolse aanpak. Met name de samenwerking tussen werkgevers, werknemers, onderwijs instellingen en overheid noemt ze een goed voorbeeld voor de rest van Nederland. Maar financiële toezeggingen kon en wil ze nog niet doen.

Deelnemers Regiodeal Zwolle Gemeenten:

Dalfsen, Ommen, Hardenberg,Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder,

Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Westerveld, De Wolden en Zwolle. Provincies:

Drenthe, Gelderland en Overijssel Onderwijs Regio Zwolle:

Alfa College, Artez, Cibap, Deltion College, Drenthe College, AOC de Groene Welle, Katholieke Pabo, Landstede Onderwijsgroep, Viaa en Windesheim. Ondernemers- en vakorganisaties:

Ondernemerskringen en platforms in de Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, VNO-NCW Regio

Zwolle, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, FNV en CNV. Overige partners Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle / Arbeidsmarktregio, UWV Werkbedrijf, SER

Overijssel, Techniekpact Regio Zwolle