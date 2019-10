CDA'er Von Martels mocht boeren niet vertellen over inzet voor uniform stikstofbeleid

Hij is de enige boer in de Tweede Kamer, maar mocht vandaag niet spreken tijdens het boerenprotest in Den Haag. CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen is verbaasd en teleurgesteld dat de organisatie alleen oppositiepartijen de ruimte gaf om het woord te doen. "Ik had graag willen zeggen waar we mee bezig zijn." Von Martels doelt daarmee op het inzetten op verhoging van de stikstofnormen, om het beleid meer gelijk te trekken met omliggende landen.

"We willen dolgraag de grenswaarde, die in Nederland heel laag is en in Duitsland op een veel hoger niveau ligt, verhogen om te zorgen dat er ook weer meer mogelijk is in Nederland. Maar dat moet goed onderbouwd worden en juridisch houdbaar zijn. Daar moet reparatiewetgeving op komen." Donderdag willen het CDA en andere fracties dit aan bod laten komen.

Uniform beleid

Von Martels erkent dat de normen zoals die er nu liggen in het belang van de natuur zijn. "Maar als je merkt dat in verschillende landen er op een andere manier mee om wordt gegaan, dan vind ik dat we uniform beleid moeten hebben. Ik vind het jammer dat alle landen hun eigen manier gaan bedenken en dat de manier van meten en interpreteren verschillend is."

"We hebben onze natuur heel kwetsbaar gemaakt de afgelopen jaren: van bosrijke omgevingen hebben we kwetsbare natuur gemaakt. Daardoor zijn de normen voor boeren steeds zwaarder geworden en is het mogelijker geworden om je als agrarische sector te ontwikkelen."

Volgens Von Martels moeten alle betrokken partijen zich niet laten opjagen en de tijd nemen om tot een goed besluit te komen dat draagvlak heeft. Te beginnen met het verhogen van de stikstofnorm.