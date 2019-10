Noodoproep VVD: bedrijven mijden Twente door slechte treinverbinding

De VVD wil dat de provincie een lobby start om een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Berlijn aan te leggen via Twente. Zo'n verbinding is volgens VVD'er Lex Schukking 'van levensbelang voor Twente'. "Niet alleen omdat we dan veel sneller in Berlijn zijn, maar het brengt Twente ook veel dichter bij Amsterdam. Dat is voor deze regio van grote sociaaleconomische betekenis."



Schukking: "Op dit moment zie je de talenten, jonge gezinnen en hoger opgeleiden vertrekken uit de regio doordat een goede en snelle aansluiting met de randstad ontbreekt. Een goede en snelle treinverbinding kan mensen naar Twente halen en voorkomen dat er mensen vertrekken."



'Amsterdam op een uur'

In een recent verschenen rapport 'Twents Rentmeesterschap Nieuwe Stijl', geschreven door Han ten Broeke, is het een van de belangrijkste wensen van ondernemers dat Amsterdam op een uur bereikbaar zou moeten zijn vanaf Twente. Een goede en snellere bereikbaarheid over het spoor zou een belangrijke basisvoorwaarde zijn voor een goed (internationaal) vestigingsklimaat voor werkgevers en werknemers in Twente.



Schukking wil dat de provincie in gesprek gaat met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de NS en de Duitse partners. "Laten we als politiek de handen ineenslaan en dit voor elkaar zien te krijgen."