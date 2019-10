Smeerpotten moeten geluidsoverlast bij spoor Deventer terugdringen

De smeerpotten, in Haags jargon 'spoorstaaf-conditioneringssysteem', spuiten een biologisch afbreekbare substantie op de rails zodat er minder wrijving is tussen treinwielen en rails.

De potten hebben volgens de staatssecretaris op andere plekken in het land een positief effect gehad, want de geluidsoverlast werd minder. "Het geluid dat van het spoor komt in Deventer is harder dan elders, daarom gaan we deze maatregel ook hier toepassen", aldus Van Veldhoven.

Bewoners blij

Woordvoerder Albert van Driel van de bewonersgroep Deventer Spoort is blij met de toezegging van de beleidsvrouw. "Het is op deze manier een zinvol bezoek geweest. De smeerpotten waren een van de dingen die we graag zouden zien voor het spoor hier in Deventer. Daarnaast hebben we goed ons verhaal kunnen doen aan de staatssecretaris."

In Deventer ervaart 70 procent van de mensen die binnen een straal van 200 meter van het spoor woont overlast van passerende treinen. Volgens 28 procent van de aanwonenden hebben geluidsoverlast en trillingen zelfs een negatieve invloed op hun gezondheid.

IJzeren viaducten

Doordat treinen in Deventer in een boog vanaf de spoorbrug naar het station rijden, is de wrijving met de rails relatief groot. Dat veroorzaakt ook de snerpende geluidsoverlast. Daarnaast is er geluidshinder van rangerende treinen en worden de ijzeren viaducten als grote bronnen van herrie beschouwd.