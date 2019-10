Overijssel in Actie: Sokken voor Peru

rtvoost-menu-sokkenvoorperu-1-evenementen

Deze verkopen we op dorpsfeesten, jaarmarkten en via onze website. De opbrengst van de verkoop gaat naar drie kindertehuizen in Cajamarca in Peru.

Een succes

Door de succesvolle verkoop van de afgelopen jaren, hebben we met meer dan €100.000,- een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de studiekosten van de kinderen uit deze tehuizen. Ook kon een aantal weeskinderen in Cajamarca worden geopereerd dankzij Sokken voor Peru.

Een aantal breidames van Sokken voor Peru (Foto: Team Expeditie Oost)

HELP

Onze sokken, mutsen en overige breiwerken verkopen we op braderieën, jaarmarkten, kerstmarkten en via onze website. Wij zoeken verkopers en verkoopsters die voor ons op deze markten willen staan.

Ook zoeken we mensen die willen breien, dames of heren. Inmiddels zijn we met een groep van zeventig personen maar de vraag is zó groot dat we meer handen nodig hebben. Gaaf toch? Je kunt je gezellig aansluiten bij één van de breigroepen of zelfstandig artikelen maken voor Sokken voor Peru.

Creatieve groet, Karoline Dirksen.

Team Expeditie Oost in actie voor Sokken voor Peru (Foto: Team Expeditie Oost)

Klinkt goed toch? Wij horen graag van u via de website www.sokkenvoorperu.nl of onze Facebookpagina.

Bellen met één van de iniatiatiefneemsters mag ook, Karoline Dirksen is te bereiken via tel. +49 176 20306913.

Wat is er nodig? (Foto: Team Expeditie Oost)