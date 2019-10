Wij zijn een groep vrouwen uit de grensstreek van Twente en Grafschaft Bentheim, die sinds eind 2006 breien voor een goed doel. Wij breien onder meer sokken, kniekousen, handschoenen en mutsen in allerlei kleuren en maten. Deze verkopen we op dorpsfeesten en jaarmarkten en via onze website. De opbrengst van de verkoop gaat naar 3 kindertehuizen in Cajamarca in Peru.

Kindertehuizen

De opbrengst van de verkoop van alle breiwerken gaat naar 3 kindertehuizen in Cajamarca in Peru. Door de succesvolle verkoop de afgelopen jaren hebben we met meer dan €100.000,- een bijdrage kunnen leveren aan de studiekosten van de kinderen uit deze tehuizen. Ook kon een aantal weeskinderen in Cajamarca worden geopereerd dankzij Sokken voor Peru.

Hoe kunt u helpen?

Onze sokken, mutsen en overige breiwerken verkopen we op braderieën, jaarmarkten, kerstmarkten en via onze website. Wij zoeken verkopers en verkoopsters die voor ons op deze markten willen staan. Ook zoeken we mensen die willen mee-breien of met een groepje een brei-afdeling willen vormen. Natuurlijk kunt u ook helpen door onze sokken te kopen. Dat kan op verschillende verkooppunten, te noemen: de wolwinkel in Nordhorn, de wereldwinkel in Feldhausen, bij de bakker in Vasse én bij de groentewinkel in Rossum.

Neem contact op met Karoliene Dirksen als u geïnteresseerd bent in de sokken of als u wilt helpen met breien of verkopen. Dit kan telefonisch: +49 176 20306913 of via onze Facebookpagina.