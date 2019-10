Gedeputeerde zwicht voor woedende boeren: stikstofregels opgeschort

Onder druk van de protesterende boeren zijn de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel geveegd. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw wilde in eerste instantie van geen wijken weten, maar heeft na overleg met een delegatie van de boeren toch besloten de regels op te schorten.

Honderden boeren protesteren vandaag bij het provinciehuis in Zwolle tegen de beleidsbrief die de provincie had opgesteld. Onder luid gejoel werd Ten Bolscher aangehoord door de woedende menigte.

Volgens de gedeputeerde gaf die woedende menigte niet de doorslag. "Er waren veel heel veel mensen, dat is best indrukwekkend. Mooi om te zien hoe betrokken iedereen is. Doel van vandaag was een gesprek met elkaar te hebben en op basis daarvan te kijken hoe we met elkaar verder gaan."

Later overleggen

In eerste instantie bleef de gedeputeerde bij zijn standpunt en weigerde hij de regels in te trekken. Hij wilde wel 'vanavond of morgen' overleggen met de delegatie van de boeren. Die boodschap pikten de boeren niet, ze wilden per direct een overleg.



En Ten Bolscher is tevreden met het gevoerde gesprek. "Het vertrouwen is onderling uitgesproken om met elkaar verder te gaan. De kern is: als je vertrouwen hebt, kun je stappen verder zetten."

Andere provincies

Ook in Friesland en Drenthe gaan de regels alsnog voorlopig van tafel. Ook Gelderland volgde met het intrekken van de regels.