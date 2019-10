Wekenlang vrij van schilfers en jeuk: succesvolle behandeling van psoriasis bij ZGT

De ZGT in Hengelo haalt opmerkelijke resultaten bij de behandeling van psoriasis. Vorig jaar werden 1900 patiënten gezien en dat is aanmerkelijk meer dan in een vergelijkbaar ziekenhuis. De inzet van biologicals draagt daar volgens huidarts David Njoo zeker aan bij.

Psoriasis is een erfelijke huidaandoening, die voor de patiënten bijzonder vervelend is. Het zorgt voor plakkaten op de huid die kunnen schilferen en jeuken en soms zelfs voor pijn zorgen. De aandoening is niet besmettelijk.

Tonnie de Vries (71) kan erover meepraten. Al meer dan vijftig jaar lijdt hij onder deze huidziekte. "Heel mijn huid was bedekt, van hoofdhuid tot aan mijn voeten", vertelt hij. Hij heeft veel behandelingen gehad: zalf, kuren in zoutbaden, jarenlang lichttherapie. "Drie keer in de week, en dat was belastend, want daar moest ik voor werktijd naar toe".

Achter in de bus

De ziekte bepaalde voor een groot deel zijn sociale leven. "Mensen denken dat het besmettelijk is. Als ik met de bus wilde, dan keek ik eerst waar er een plek was waar niemand achter me kon zitten."

Maar tegenwoordig gaat het heel goed. Eens in de drie maanden haalt De Vries een spuit in het ziekenhuis en die houdt hem wekenlang vrij van de vervelende schilfers en jeuk.

Eiwitblokker

De spuit die De Vries in zijn linker bovenarm krijgt, is helemaal afgestemd op zijn persoon. Simpel gezegd blokkeert het middel de eiwitten die zorgen voor de psoriasis. Soms kan een eenmalige injectie volstaan, maar meestal blijft een patiënt levenslang onder behandeling. Van alle psoriasispatiënten van ZGT krijgt twintig procent deze behandeling. De rest is aangewezen op bijvoorbeeld lichttherapie.

De medicatie is helemaal afgestemd op de patiënt. Er wordt rekening gehouden met leefstijl, voorkeuren van de patiënt, de ernst van de aandoening en de genetische aanleg. De behandeling met biologicals heeft grote voordelen. Huidarts David Njoo: "Vaak gaat psoriasis gepaard met overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk, nier-, lever- en darmklachten. De behandeling met biologicals heeft ook daar een positieve uitwerking op".

Veel misverstanden over psoriasis

Over de chronische aandoening bestaan volgens Njoo veel misverstanden. Daarom is de jaarlijkse Wereldpsoriasisdag op 29 oktober broodnodig. "Ik denk niet dat deze aandoening uitgebannen kan worden, het is immers geen infectieziekte, waarvan je de bron kunt bestrijden."

"Bovendien is het niet alleen een ontsteking, maar is de ziekte ook erfelijk. Er zijn inmiddels veel psoriasis-genen ontdekt. En zolang die er zijn, zal het onder de mensen blijven bestaan."