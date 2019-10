Jeroen Manschot fluit wedstrijd Heracles bij Feyenoord

Jeroen Manschot heeft zondag de leiding over het duel tussen Feyenoord en Heracles Almelo. Het duel is de afsluiter van speelronde tien in de eredivisie en begint om 16.45 uur.

Bij het lunchduel tussen PEC Zwolle en ADO Den Haag is Serdar Gözübüyük de leidsman. De wedstrijd in de provinciehoofdstad begint om 12.15 uur. Op zaterdagavond speelt FC Twente in eigen huis tegen Willem II en daar fluit Martin van den Kerkhof om 19.45 uur voor het begin. Bekijk hier het volledige programma in de eredivisie.

GA Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie is Edwin van de Graaf vrijdagavond de scheidsrechter als Go Ahead Eagles FC Volendam ontvangt. Die wedstrijd begint om 20.00 uur. Dit is het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede fluit zondag FC Emmen-Fortuna Sittard in de eredivisie en Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft de leiding over AZ-Heerenveen op zaterdag.