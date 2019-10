Kloosterkoopjes: snuffelen en graaien op de zolder van het dominicanenklooster

"Maar wat wil je", zegt Jan Laan sub-prior van de Dominicanen in het klooster. "Als hier zo'n tachtig broeders en later ook nog studenten die hulp nodig hadden, hebben gewoond? Ja, dan verzamel je dus het een en ander in al die jaren."

Als mensen vertrekken, dan blijven de spullen achter. Maar waar laat je al die spullen dan? "Op zolder!", roept Laan.

Grootse plannen

Het klooster heeft grootste plannen om te verbouwen, renoveren en het gebouw energiezuinig te maken. "Daar moet ruimte voor worden gemaakt", legt de directeur van het klooster Peter Pot uit. Wat er dan precies met de zolder gaat gebeuren is nog onduidelijk. "Eerst moet de zolder leeg", aldus Pot.

'Kloosterkoopjes'

In plaats van een grote garageverkoop heeft het Dominicanenklooster een grote zolderverkoop. "We noemen het Kloosterkoopjes", vertelt Pot trots. Alles wat op zolder staat mag weg. "Het is zonde om alles weg te gooien, in plaats daarvan kunnen we er mensen misschien heel erg blij mee maken", voegt hij eraan toe.

Grote belangstelling

Veel mensen reageren en tonen grote belangstelling. "Dat snap ik wel", zegt Pot. "Dat je spullen kunt kopen uit een klooster geeft wel een extra bijzonder gevoel."

Zaterdag 26 oktober van 9.00 tot 13.00 uur is de zolder van het klooster open voor zijn 'Kloosterkoopjes'.