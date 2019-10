Twijfel over verklaring voor schietpartij in woning in Enschede

Het is nog onduidelijk wat de achtergrond van een schietpartij in februari in een woning aan de Geraniumstraat in Enschede is. Volgens de bewoner van de woning wilden overvallers geld van hem, maar de officier van justitie gelooft dat niet. De rechtbank besloot vandaag dat de 23-jarige hoofdverdachte uit Rotterdam voorlopig vast blijft zitten, drie andere verdachten zijn inmiddels op vrije voeten.

De advocaat van de hoofdverdachte uit Rotterdam vroeg de rechtbank om vrijlating. Volgens hem is er weinig tot geen bewijs voor de betrokkenheid maar dat ziet de rechtbank op dit moment anders.

Vraagtekens

De schietpartij vond plaats op 26 februari. De 57-jarige bewoner vertelde tegenover RTV Oost dat de mannen die bij hem de woning binnendrongen geld van hem wilden maar volgens de officier van justitie zijn daar vraagtekens bij. Zij vond het vreemd dat vier mannen uit Rotterdam kwamen om een overval te plegen op een hele gewone woning in Enschede. De 57-jarige zou inmiddels ook wel toegegeven hebben dat er meer speelde aldus de officier van justitie.



Vlak na het incident werden twee mannen uit Rotterdam aangehouden in een auto die vlak bij de woning van het slachtoffer stond. Zij hadden niet alleen de telefoon van de hoofdverdachte op zak, maar ook zijn bankpas en rijbewijs. De 23-jarige was op dat moment met een vierde verdachte in een taxi onderweg naar Rotterdam en Ridderkerk, werd tijdens de eerste behandeling van de strafzaak duidelijk.

De chauffeur van de taxi meldde zich bij de politie nadat hij het nieuws vernam over de schietpartij. Hij vertelde dat een van zijn passagiers zijn telefoon en geld niet bij zich had en met de telefoon van de chauffeur iemand belde die de rit zou betalen. Onderzoek naar het gebelde nummer wees uit dat het om het nummer van de moeder van de hoofdverdachte ging. Haar telefoon werd vervolgens afgeluisterd en politiemensen hoorden vervolgens moeder en zoon praten over een incident in Enschede.

Opnieuw verhoren

Het onderzoek naar de schietpartij is nog lang niet klaar. Het Openbaar Ministerie wil dat de drie medeverdachten nog een keer verhoord worden over de schietpartij. Of daar iets uit gaat komen is onduidelijk: twee van de drie beroepen zich op hun zwijgrecht, terwijl de andere verdachte zegt dat hij gedwongen werd om mee te gaan.



De rechtszaak gaat op 7 januari verder.