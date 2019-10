Na een kwart eeuw gaat azc Azelo eind dit jaar dicht, deze keer écht

Een aantal keren werd het azc 'definitief' gesloten maar even zo vaak ging het toch weer open. Maar dit keer is de situatie anders. Het voormalig jongensinternaat dat nu nog eigendom is van het COA is voor 900.000 euro verkocht aan de gemeente Borne. En die heeft er andere plannen mee, aldus wethouder Kotteman van Borne. "Er komen geen asielzoekers meer in het pand." Afgesproken is dat uiterlijk op 23 december de laatste asielzoekers vertrekken.

Gang met kamers in het azc Azelo (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Fijne locatie

Folkert Bosch is in dienst van het COA en loopt al een tijdje rond in Azelo, het laatste jaar is hij er locatiemanager. "Ik vond het een intensieve periode maar het was altijd een hele fijne locatie om terug te komen." Maar opnieuw terugkomen zit er echt niet in. "Nee, dat is echt een gepasseerd station, de laatste keer hebben we goed overleg gehad onder welke voorwaarden we weer open konden en daar willen we ons aan houden."

Pieken en dalen

Aan de keukentafel op steenworp afstand van het azc denkt Wim Jansen terug aan al die jaren dat er asielzoekers gehuisvest waren in het voormalige internaat van de Fraters Maristen. Als bestuurslid van de stichting gemeenschapsbelangen Azelo heeft hij een verzameling krantenartikelen en notities van vergaderingen en bijeenkomsten over het azc. "Het was een periode van pieken en dalen."

Asielzoekers op de binnenplaats van het azc Azelo (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Incidenten

"Vooral voor de omwonenden was het wel eens vervelend, er zijn uitwassen geweest waar je als buurt niet blij van werd." Jansen doelt op intimidatie door asielzoekers, ouders lieten daarom soms de kinderen niet alleen langs het azc fietsen. Ook binnen het azc ging het wel eens mis en moest de opgetrommelde politie ingrijpen. "Er is wel eens een vechtpartij geweest tussen mensen die elkaar op dat moment niet zo aardig vonden maar wat wil je. Er wonen 375 mensen en dan komt dat wel eens voor", aldus Folkert Bosch.

azc Azelo gaat nu echt definitief dicht (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Huisvesting of zonnepark

Wat er met het voormalige jongensinternaat en straks ook het voormalige asielzoekerscentrum na 1 april 2020 gaat gebeuren weet wethouder Kotteman nog niet. "Zeker is dat we hebben een afspraak met het COA over de koop van het pand. Wat er vervolgens gaat gebeuren ligt zogezegd nog in de schoot van de toekomst."

Duidelijkheid

Volgende maand wordt er een oproep gedaan voor invulling van het terrein, dat wel moet voldoen aan de eisen van de gemeente. "Het zou bijvoorbeeld een zonnepark kunnen zijn, of een recreatieve invulling. Het terrein kan ook opgeknipt worden." Omwonenden willen graag duidelijkheid, aldus Jansen. "Van belang is een goede invulling, dat geeft rust voor de omwonenden."

De periode azc is dus definitief een gesloten boek, of toch niet helemaal? "Als de wereld ontploft en de staatssecretaris overrulled het COA en de gemeente sta ik natuurlijk met de rug tegen de muur."